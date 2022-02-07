海基會大陸台商春節聯誼 連三年因疫停擺

因近期桃園、台北、高雄接連爆發本土疫情，原定明（8日）在台北圓山大飯店舉行的「2022大陸台商春節聯誼活動」確定取消，這是該活動連續第三年因疫停擺。據了解，海基會未來將視疫情發展，持續安排「投資台灣」系列參訪和小規模座談等，維持與台商之間的聯繫。

據悉，海基會為維繫兩岸正常交流、服務台商，虎年春節前按慣例籌辦「2022大陸台商春節聯誼活動」，計畫農曆正月初八（2月8日）舉行，邀請總統蔡英文和現任經濟部長、陸委會主委、海基會董事長到場和台灣工商界代表、大陸台商代表過百人參加。

惟春節前本土疫情再起、圓山大飯店出現員工確診，海基會陸續通知受邀台商活動取消，這也是該活動自2020年以來，連續第三年因疫情停擺。

「2022大陸台商春節聯誼活動」取消後，由於目前全台仍持二級警戒，海基會也將持續視疫情發展，規劃「投資台灣」系列參訪，或小規模座談活動等方式因應，繼續服務台商。

疫情之前，海基會每年籌辦大陸台商春節、端午節、中秋節聯誼活動，其中以春節聯誼規模最盛，總統、經濟部長都會出席，但2020年首次因疫延期後，就未再舉辦，此後的大陸台商端節、秋節聯誼也分別改由小規模座談和參訪行程取代。