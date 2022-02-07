小米將在阿根廷生產手機 爭搶拉美市占率

阿根廷十二頁報（Página12）報導，隨同阿根廷總統費爾南德斯訪問大陸的政府消息人士透露，小米集團將在阿根廷開設門市，並將在該國火地島生產智慧手機，總投資額將達到數百萬美元。該人士補充，正式公告可能在60天內發布，但小米前往火地島「已成為事實」。

小米在拉美市場增長明顯，市場調研機構Canalys發布的數據顯示，截至2021年第3季，小米已經成為拉美地區出貨量第三的手機品牌，市佔率11%，年增19%。不過與該地區前兩大品牌相比，小米出貨量仍差距顯著。數據顯示，三星手機同期的出貨量雖然年減16%，但市占仍有42%；聯想手機出貨量增長35%，市佔為26%，兩項數據均優於小米。

觀察者網報導，大陸國家主席習近平6日中午，在會見來華出席冬奧會開幕式的費爾南德斯時指出，中方願同阿方共用發展機遇，助力阿根廷擴大出口和產業升級。雙方要高品質共建「一帶一路」，充分發揮互補優勢，落實好水電、鐵路等現有重大項目，深化貿易、農業、能礦、基礎設施、投融資、抗疫等領域合作。

小米在阿根廷生產手機早有傳聞，但一直沒有定論，「十二頁報」報導指出，預計小米手機將由阿根廷本地公司Etercor-Solnik代工，在火地島設有工廠，並擁有生產最新一代電子產品所需的工業設備，該公司還將提供小米產品的售後服務。

作為海上絲綢之路的自然延伸，拉美是「一帶一路」建設的重要參與方，小米手機早在2017年就已進入哥倫比亞、智利、墨西哥等國市場，2019年進入秘魯、巴西。截至2021年第3季，小米已成為秘魯最大智慧手機廠商，在哥倫比亞排名第二，市佔均在30%左右。

但在擁有4000多萬人、拉美人口排名第四的阿根廷，小米卻遲遲沒有打開局面。直到2021年6月，大陸商務部發布消息，小米和阿根廷本地公司Etercor-Solnik達成合作協定，正式登陸阿根廷市場，計畫首先對阿出口智慧手機，並探討在阿本地投入生產。

Etercor公司首批將進口10萬部Redmi Note10 5G機型，並透過數位化銷售通路為本地消費者提供「較其他品牌更有競爭力」的手機價格。

被定為小米經銷商的Etercor公司總經理拜亞爾迪表示，小米在阿根廷擁有真正的增長和發展潛力，小米手機受阿根廷公眾的接受程度非常高，以至於在上市最初的幾周內「他們就賣斷貨了」。

儘管阿根廷在地理上是距離大陸最遠的國家之一，但「一帶一路」使阿根廷與大陸聯繫日益密切，目前大陸已經穩居阿根廷第二大交易夥伴。早在數年前，中興、聯想等中企便開始進入阿根廷市場，中興通訊在阿根廷設立分公司，將手機製造產地選定在火地島。聯想也早在2011年，與阿根廷Newsan集團簽署在火地島建設生產基地的協定，組裝筆記型電腦。