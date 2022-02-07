日本三菱瓦斯化學 將在大陸新建半導體清洗液工廠

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
日本三菱瓦斯化學，將在大陸新建半導體清洗液工廠。日本經濟新聞網
日本三菱瓦斯化學，將在大陸新建半導體清洗液工廠。日本經濟新聞網

隨著新一代物聯網（IoT）普及，與全球對半導體的需求旺盛，產品用於在半導體生產過程去除微小雜質的日本三菱瓦斯化學，將在大陸新建半導體清洗液工廠，新工廠計劃最快於2022年上半年投產，年產能將達到9萬噸，不過未公布投資額。

此外，日本三菱瓦斯化學計畫最快於2023年，在台灣啓動新的原料工廠，推進在當地建立一條龍生產體制的計劃等，目前正在大力完善供應鏈。

日本經濟新聞網報導，在半導體的生產過程中，需要在不破壞微細半導體結構的情況下清除細小雜質，作為清洗液離不開「超純過氧化氫」，該產品也用於研磨和蝕刻等工序。

三菱瓦斯化學在大陸設立的工廠生產的是「超純過氧化氫」，預計年產能將達到9萬噸，以抓住半導體產業不斷增長的大陸需求。

三菱瓦斯化學已開始在日本、韓國、台灣、美國、新加坡等國家和地區生產超純過氧化氫，加上大陸的產能，全球總體年產能將增加16%，達到64.4萬噸。

半導體 日本經濟 三菱

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