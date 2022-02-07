淘寶與菜鳥是股東 快狗打車啟動香港IPO上市預先推介

大陸第二大線上同城物流平台「快狗打車」（GOGOX），已獲准在香港IPO（首次公開發售）上市，7日啟動預先推介（公司向詢價機構做面對面的詢價推介）。

路透旗下IFR報導，快狗打車可能在香港IPO籌資約2億美元（新台幣56億元）。

淘寶中國持有快狗打車13.09%的股權，GoGoVan Cayman持股為17.82%，Vision Carnation持股為2.4%，菜鳥持股為2.87%。

路透報導，根據香港聯交所6日發布的文件顯示，快狗打車以「快狗打車」品牌在大陸市場展開業務，按2020年交易總計為大陸第二大線上同城物流平台，市占率為5.5%，在亞洲其他地區則以「GOGOX」品牌營運。該公司利用數據及技術建立高效的供應鏈、降低托運人成本、增加司機收入。

截至2021年9月底，快狗打車的總收入為人民幣4.7億元，淨虧損人民幣3.9億元；預計2021年淨虧損不超過人民幣8.71億元。

本次上市集資所得款項擬用於擴大使用者基礎、開發新服務及產品及在海外市場尋找戰略合作等。

快狗打車成立於2014年，前身為58速運，隸屬於到家集團，2018年更名為快狗打車，當時快狗打車還啟動了新一輪廣告霸屏分眾傳媒，增強在大陸主流城市影響力。

此次品牌更名的背後大有文章，快狗打車鎖定城市出行痛點出擊，以C端市場為導向進行全新的戰略轉型，解決城市居民貨運出行的許多難題。

快狗打車的服務包括平台服務、企業服務及越來越多的增值服務，能夠滿足托運人、司機和快狗打車生態系統中的其他參與者不斷發展的需求。

截至2021年4月30日，快狗打車平台已有約450萬名註冊司機，註冊用戶約2,480萬，累計服務企業逾3.3萬家。

招股書顯示，快狗打車2018年、2019年、2020年營收分別為人民幣4.53億元、5.48億元、5.3億元；虧損分別為人民幣9億元、4億元、1.85億元。

IPO前，58 Daojia直接持有51.2%權益。58同城、Nihao China 及Trumpway Limited共同有權控制58 Daojia約77.5%投票權。

58同城由Quantum Bloom擁有。CEO姚勁波透過受控實體控制Quantum Bloom超50%投票權。