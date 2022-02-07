大陸A股虎年首個交易日開門紅 逾4000檔股上漲

儘管年前A股經歷連續回檔且幅度較大，但在周邊一片「漲聲」下、全球暖意包圍之中，2022年A股依舊被給予強烈期待。7日滬指開盤報3,407.76點，漲1.38%；深成指開盤報1萬3,558.94點，漲1.73%；創業板指開盤報2972.19點，漲2.17%。

類股方面，鋰礦、新能源汽車、風電、晶片類股高漲，冬奧會概念火熱。兩市近4000檔股票上漲。

華爾街見聞報導，不僅新華社發文，長期看好大陸資本市場發展。連大陸央行主管媒體更是強調，第1季是政策良好操作窗口。中國證券報、證券時報、上海證券報更積極跟進表達樂觀預期，集體發聲虎年將迎虎A。

中國證券報在虎年頭版頭條高調唱好今年A股形勢，並援引專家觀點表示，基本面、政策面、資金面的積極因素逐步匯聚，投資者關於經濟放緩壓力、穩增長政策效果、全球資金流向逆轉的擔憂將逐步消散，A股市場中長期向好有支撐。

證券時報緊跟在後表達對A股的強烈看好，指出A股首個交易日迎來開門紅的機率並不低。

上海證券報也撰文表達對虎年A股的樂觀期待，強調主流證券研究機構的策略展望暖意濃濃，而公募、私募等買方機構也紛紛表示看好今年市場的結構性機會。

上證報還援引國泰君安首席策略分析師陳顯順觀點強調，海外市場總體上漲，說明負面衝擊「尖峰」已過。

新華社2月6日報導，相關專家認為，大陸宏觀經濟穩中向好的趨勢沒有變，穩增長政策預計仍將繼續公布。

與此同時，大陸央行主管的金融時報援引了央行副行長劉國強在近期發布會上的觀點，表示第1季將成為貨幣政策的操作窗口。