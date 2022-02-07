廣西釋迦豐收 台商二代有成

走進廣西南寧市青秀區長塘鎮定西村，在和合作夥伴共同經營的釋迦種植園內，陳燕儒正在查看釋迦果的長勢。「85後」的陳燕儒是台灣高雄科技大學碩士畢業生，已扎根廣西十年。

中新社報導，「我剛來廣西時，先在一家國企做工程助理，但很不習慣，加上想在廣西做一番事業，所以就辭職做農業。」陳燕儒表示，因為父親的原因，她身上長著「農業的基因」。這也是她放棄大學所學專業，從事農業的一個原因之一。

陳燕儒的父親1990年代初即到廣西，從事農業種植。陳燕儒說：「為了累積經驗，從事農業後，我什麼都做，育苗、種植及護理，樣樣都親力親為，這也是我後來對農事比較熟悉的原因。」

作為台商二代，陳燕儒本可以輕鬆地繼承父親的家業。但她想超越父輩，於是她主動「觸網」，做起直播帶貨生意。她一度年收入超過千萬元人民幣，但由於管理不善，結果導致生意受損。經過一番沉澱之後，陳燕儒再次起跑，和南寧的幾位台商一起，從事釋迦種植，今年大獲豐收。

不久前，陳燕儒當選新一屆南寧台協副會長兼台協農委會主委。她說：「我要利用我的經驗和在協會所擔任的職務，更好地服務來廣西創業的台青。我們正在擴大釋迦的種植面積，輻射周邊更多農戶，將種植面積擴大到萬畝以上。我將用我的創業經歷，鼓勵更多台青來廣西發展。」

雖然曾因電商創業受挫，但陳燕儒並沒有因此對線上銷售退避三舍。「我會通過直播帶貨推廣農產品。」陳燕儒說，她將利用在直播帶貨領域的經驗，參與鄉村振興建設，並從中獲取更大商機。

為了獲取直播帶貨的更多知識，去年6月，陳燕儒主動參與當地的台青助力鄉村振興直播實訓活動，並在實訓中奪取了直播帶貨比賽冠軍。

陳燕儒表示，她今年沒有回台灣過年，一方面是因為疫情的原因，另一個原因是新春正值釋迦果收穫的季節，她太忙走不開。「我打算等收完釋迦果，年後我再回到台灣幫我媽媽補過年。」陳燕儒說。