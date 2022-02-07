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RCEP釋放紅利 福建外貿添動能

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

2月1日上午，福建石獅正源水產科技開發有限公司一批貨值26.4萬美元的冷凍魚糜，申領到泉州海關簽發的出口韓國「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）原產地證書。4日，首艘RCEP航線船舶巴拿馬籍「高麗桂冠」輪從福州江陰港集裝箱碼頭出發前往韓國釜山，將中國大陸的工藝品、陶瓷、家居配件、鞋子等運往韓國，成為RCEP落地生效後靠泊福州的虎年「第一船」。

中新社報導，福建去年外貿站上新高點，年度出口規模首次突破1兆元人民幣。福建省商務廳副廳長鍾木達指出，該廳正積極推進外貿一季度「開門紅」，繼續引導企業用好RCEP等已簽署自貿協定，指導外貿企業精準開拓國際市場。

沿海貨物春節不「冷」折射出RCEP紅利逐漸釋放，為福建外貿注入新動能。RCEP成員國都是福建的重要經貿合作夥伴。近年來，福建與RCEP成員國貿易規模持續擴大，新興市場大幅增長。2021年，福建省對東協進出口同比增長32.5％。

福建農林大學經濟管理學院教授戴永務表示，RCEP將推動福建暢通區域產業鏈和供應鏈，聯通國內國際兩個市場、兩種資源，塑造福建對外經貿合作新優勢。

RCEP於今年1月1日正式生效。一個月時間內，泉州海關已為企業簽發RCEP原產地證書貨值逾1447.07萬美元，包括農產品、紡織品、樹脂製品、傘具、鞋類產品等。同時，泉州海關力促泉州市嘉晟供應鏈有限公司成為RCEP協定實施後福建省首家經核准出口商，並自行出具了首份原產地聲明。

2022年福建省政府工作報告明確，將抓住RCEP協定生效機遇，繼續推出支持進出口政策，促進「買全球、賣全球」，穩住外貿良好態勢。

戴永務認為，RCEP紅利逐漸釋放將有助於福建增強參與國際經濟合作和競爭新優勢，加快構建新格局。

福建 海關

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