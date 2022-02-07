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陸為泰國「量身定製」 首批內燃機車交付

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

由中國中車戚墅堰機車有限公司為泰國「量身定製」的首批內燃機車，日前在泰國春武裏府是拉差火車站舉行交付儀式。

新華社報導，在4日的交付儀式上，泰國國家鐵路局局長尼魯·瑪尼汶表示，此次向中國中車採購的內燃機車技術先進，有利於泰國鐵路更加快捷、安全地運送旅客和貨物，進一步提高泰國鐵路服務效率。

中車戚墅堰機車有限公司國際貿易中心副總監鄧熙表示，這是中國中車2014年成功向泰國國家鐵路局提供20台內燃機車後的又一次重要合作。

2020年8月31日，中國中車與泰國國家鐵路局正式簽署50台交流傳動內燃機車合同，該項目是泰國鐵路史上最大的單筆整車訂單。本次首批交付共20台。

該款機車為低軸重米軌交流傳動內燃機車，適合泰國全境客貨運輸，裝車功率2380千瓦，最大運營時速為120公里，採用內走廊雙司機室結構，具有重聯功能。

泰國 火車站

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