A股7日開市 陸專家分析「開門紅」四條件

春節假期結束，大陸A股將於明（7日）開市，大陸證券公司研報和分析師認為，陸股有機會和港股一樣實現虎年「開門紅」，因為具備海外市場好轉、政府寬鬆措施陸續落地、基金發行回暖、熱門類股過熱程度趨緩等四個健康條件。

據新浪財經報導統計，近十年上證指數在春節假期後，首個交易日上漲次數為四次，分別在2014年、2018年、2019年、2021年，平均上漲幅度為1.16%。

市場人士指出，大陸官方在春節前，連續推出減稅降費和擴大有效投資的措施，在穩字當頭基調下，央行可能進一步打開貨幣政策工具箱，相對寬鬆的貨幣政策環境，有利於風險資產價格上漲和A股走出一波春季行情。

興業證券旗下興政策略研報分析，A股市場開門紅的四個條件已經具備，一是海外風險釋放接近尾聲，假期全球共振向上，另對於A股來說，節前多次下滑、成交量顯著收縮，避險情緒已經充分釋放；二是大陸近期發改委強調堅定實施擴大內需戰略，要求釋放消費需求、促進投資合理增長等。

第三，興政策略認為1月下旬以來，基金發行回暖，機構全面啟動自購，存量博弈的格局改善；第四，從融資買入情緒等指標來看，熱門類股擁擠過熱程度已相較前期下降。

國泰君安證券也認為，大陸地方兩會相繼召開後，穩增長政策將加速推進與發力，年後無需過度悲觀。

中金公司首席策略師王漢鋒對虎年的A股市場，持中性偏積極的看法，他認為 2022年，A股整體估值將有輕微擴充空間，市場風格可能仍偏向成長。

海通策略表示，對比08、11、18年初，當前大陸股市估值較低且政策偏鬆，若1月影響市場的因素如海外升息、擔憂官方穩增長力度、俄烏關係緊張等擾動消散，春節行情不會缺席。