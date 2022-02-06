華為預計發1500億分紅 每股6.91元比去年低

儘管深受美中貿易戰影響，據陸媒引述華為內部論壇訊息指出，華為公司仍將斥資數百億人民幣資金，進行2021年度的員工分紅，預計每股發放人民幣1.58元（約新台幣6.91元）。

若按華為總股數至少高達222億股換算，每股發人民幣1.58元，華為將起碼對員工分紅人民幣350億元（約新台幣1,533億元）；不過，2021年初，華為內部宣布的2020年度股票分紅金額，為每股人民幣1.86元。

第一財經6日報導，華為內部論壇已於今年1月底，公布了2021年度的分紅數據，表示公司將持續實施股票分紅，預計每股人民幣1.58元。

報導稱，華為內部員工表示，在「A國」極限打壓下，有目前的稅前分紅比率已經不錯；同時，也有員工認為低於預期，但可以理解公司面對的經營環境。

在此之前，華為於去年12月31日，預先披露2021年整體營收狀況，預計全年實現銷售收入約人民幣6,340億元，較2020年下滑29%，至於正式年度財報，將於今年3月底或4月初發布。

由於華為是100%由員工持有的民營企業，對於分紅，華為董事會首席秘書江西生曾表示，公司的利潤完全由持股員工享有，也可以不分配，也可以分配一些，也可以留一些用於以後年度發展。如果華為虧損，股票價值就會降低。

在此之前，華為公司從2016年到2020年近五年分紅情況，分別為每股人民幣1.53元、1.02元、1.05元、2.11元和1.86元。