陸發改委：預計大陸今年CPI 延續溫和上漲

展望2022年大陸經濟民生情況，大陸國家發改委稱，外生的疫情衝擊可能逐步減弱，價格運行有望更多取決於經濟內生因素；綜合研判，2022年大陸物價保持平穩運行具有堅實基礎，預計CPI延續溫和上漲態勢，PPI漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。

據大陸國家發改委微信公號發布，2021年，受極度寬鬆政策、產業鏈供應鏈紊亂、能源供應緊張等影響，國際大宗商品價格大幅上漲，全球低通脹環境發生明顯改變，一些經濟體已表現出不同程度的通脹現象。面對輸入性通脹壓力和世紀疫情衝擊，大陸有關部門持續加強價格監測預警，多措並舉做好重要商品保供穩價工作，全年大陸物價總體運行在合理區間。

據發布，2021年大陸物價總體運行在合理區間。居民消費價格（CPI）前低後穩，全年溫和上漲。2021年，1、2月份CPI同比下降，3月份由降轉漲，此後波動上行，11月份達到年內高點2.3%，12月份回落至1.5%，全年平均上漲0.9%，漲幅比上年回落1.6個百分點，順利實現預期目標。

此外，工業生產者出廠價格（PPI）衝高回落，全年由降轉漲。2021年，受全球經濟復甦、流動性氾濫、供給瓶頸、極端天氣等周期性、結構性、階段性因素疊加影響，國際大宗商品價格普遍明顯上漲，部分品種價格創歷史新高，原油、煤炭、鐵礦石、鋼材、銅、鋁全年平均價格上漲35%至80%。受此影響，PPI從1月份0.3%快速上行至10月份年內高點13.5%，隨著保供穩價政策措施效果顯現，11、12月份分別回落至12.9%和10.3%，全年平均由上年下降1.8%轉為上漲8.1%。

針對2022年，發布指出，大陸物價保持平穩運行具有堅實基礎，上下游價格走勢更趨協調。2022年，外生的疫情衝擊可能逐步減弱，價格運行有望更多取決於經濟內生因素。從國際看，全球高通脹可能還將維持一段時間，但隨著主要經濟體貨幣政策轉向、供需缺口趨於收窄，國際大宗商品價格繼續大幅上漲動能不足，通脹壓力有望邊際減弱。

從大陸內部看，大陸經濟持續恢復發展，工農業產品和服務供給充裕，糧油肉蛋奶果蔬等重要民生商品供應充足，煤炭、油氣等基礎能源保障有力，有效應對市場價格異常波動的能力顯著增強。綜合研判，2022年大陸物價保持平穩運行具有堅實基礎，預計CPI延續溫和上漲態勢，PPI漲幅可能逐步回落，上下游價格走勢更趨協調。