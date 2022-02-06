稱雄快充市場是起點 GaN潛力不可限量

【編者按】2021年，半導體行業依然在挑戰中前行。後疫情時代、產能緊張、地緣政治等因素仍深刻地影響著全球半導體產業鏈及生態。2022年，全球半導體行業如何發展？新的挑戰又會從何而來？為了釐清這些問題，集微網特推出【2021-2022專題】，圍繞熱點話題、熱門技術和應用、重大事件等多維度梳理，為上下遊企業提供參考鏡鑑。

集微網報道，據諮詢機搆TrendForce研究，GaN功率元件市場規模至2025年將達8.5億美元，2020-2025年複合成長率(CAGR)高達78%。前三大應用佔比分別為消費性電子60%、新能源汽車20%、通訊及數據中心15%。在2021年，手機快充的驚人增長繼續拉動市場的不斷成長，讓身為“三代半”雙星之一的GaN交出了一份漂亮的成績單。

快充市場持續爆發

GaN市場在2021的驚喜依然來自快充市場。由於蘋果親自下場，發佈了140W GaN快充產品，過去持觀望態度的廠商也開始紛紛跟進。

將GaN用在手機快充中主要是因為手機充電功率在增長，適配器和充電器功率從5W、10W變成65W、125W時便攜性越來越差。而採用GaN芯片的充電器體積小，充電速度快。同時，USB標準化組織推廣Type-C接口和USB功率傳輸協議（USB Power Delivery，USB PD）後導致配件市場爆發，一個標準適配器，手機能快充，筆記本電腦也能用，需求就變大了。

除了OPPO、realme、小米、努比亞、三星、聯想、中興等手機廠商推出的產品之外，第三方廠商也是不遺餘力地跟進，市場上20W-120W GaN快充產品已多達數百款。蘋果配合新款MacBook Pro筆記本發佈的140W充電器，更是將GaN的市場應用推向了新高度。

廠商們還在研究將GaN器件直接放入手機中，OPPO在今年7月擧行的閃充開放日交流活動上，首次將低壓GaN應用在了手機內部電路上，用一顆GaN開關管取代兩顆串聯的矽MOSFET，實現快充充電的路逕管理。

TrendForce最近的研究顯示，受惠於消費性快充產品需求快速上升，如手機品牌小米、OPPO、vivo自2018年起率先推出快速充電頭，憑借高散熱效能與體積小的產品優勢獲得消費者青睞，截至目前筆電廠商也有意跟進，使GaN功率市場成為第三代半導體產業中產值上升最快速的類別，預估2021年營收將達8,300萬美元，年增高達73%。

促成GaN在快充領域的大量應用，還有一個重要的原因就是GaN器件的價格大幅下降。在2021年初，GaN功率晶體管的重要廠商GaN Systems就宣佈，其低電流，大批量GaN晶體管的價格已跌至1美元以下，這些晶體管通常用於智能手機和筆記本電腦以及各種消費品和工業應用的GaN充電器和AC適配器。

廠商競爭激烈

因為快充市場的快速崛起，GaN功率器件廠商排名也發生了變化。根據TrendForce發佈的2021全球GaN功率廠商出貨市佔率排名，納微半導體（Navitas）將以29%的出貨量市佔率超越Power Integrations（PI），拿下今年全球GaN功率市場第一名。

憑借其特色GaN Fast power ICs設計方案和良好供應鏈合作關係，納微進而成為消費市場GaN功率芯片第一大供應商，目前已與全球頂級手機OEM廠商及PC設備製造商展開合作，包括戴爾、聯想、LG、小米、OPPO等。2021年其快充IC訂單持續增加，此前在台積電（TSMC）Fab2的6英寸投片，下半年將轉進至8英寸廠，以緩解產能緊缺問題；三安集成也是其意向代工廠。另外，對於其他GaN應用市場，數據中心也可能成為納微半導體的優先切入點，預計2022年會投入相應產品。

PI作為老牌電源芯片廠商，在GaN功率市場長期作為絕對主導地位，今年PI推出了基於PowiGaN 技術的新一代InnoSwitch4-CZ系列芯片，搭載至Anker 65W快充等產品，取得市場一致好評。另外，近期發佈的首款集成AC-DC控製器和USB PD協定控製的單晶片產品，或成為推升PI今年營收成長的又一大關鍵動能，預估將以24%市佔率位居全球第二。

值得一提的是，中國廠商英諾賽科（Innoscience）今年市佔一擧攀升至20%，躍升為全球第三，主要受惠於其高、低壓GaN產品出貨量大幅增長，其中，快充產品更首次進入一線筆電廠商供應鏈。與此同時，蘇州8英寸晶圓廠已步入量產階段，IDM模式優勢將在GaN產業高速發展中逐步顯現。

企業忙佈侷

GaN在2021年紅紅火火，產業界自然也是一派忙碌景象，尤其在國內，重大項目紛紛開工上馬。

2021年1月，蘇州納維科技有限公司擧行總部大樓奠基儀式，項目佔地面積超1.4萬平方米，總建築面積超3.4萬平方米，建成後，年產氮化鎵單晶襯底及外延片可達5萬片。

2021年4月29日，漢磊（Episil）宣佈將投資50億新台幣（約11.6億人民幣），全力發展氮化鎵（GaN）和碳化矽（SiC）外延和器件代工。

2021年6月5日，英諾賽科（蘇州）半導體有限公司擧行量產暨研發樓奠基儀式，全球最大的氮化鎵生產基地正式投產。

此前，英諾賽科表示，項目一期投資總額預計80億元人民幣。投產後產能將逐步爬坡，到2021年底產能達6000片/月。2022年底項目全部達產後，蘇州工廠將實現年產能78萬片8英寸矽基氮化鎵晶圓，預計年產值150億元，利稅超15億元。

除去新項目開工，產業鏈之間的合作也越發緊密。2021年3月，聞泰科技全資子公司、全球功率半導體領先企業安世半導體宣佈，其與國內汽車行業龍頭公司聯合汽車電子有限公司達成合作，雙方將在功率半導體氮化鎵(GaN)領域展開深度合作，以滿足未來新能源汽車電源系統對技術不斷提升的需求，並共同致力於推動GaN工藝技術在中國汽車市場的研發和應用。

8月，電力電子行業封裝材料的全球供應商賀利氏電子（Heraeus Electronics ），已加入美國電力研究所(PowerAmerica Institute），以推進寬帶隙 (WBG) 半導體的使用。Heraeus Electronics 的技術專長和 Power America Institute 的行業聯系將加速新材料的開發並支持電力電子行業的擴張。此次合作將使下一代碳化矽和氮化鎵電力電子產品更快地推向市場，降低與新一代技術相關的成本和風險因素。

11月，加拿大公司GaN Systems宣佈與德國汽車大廠BMW已就確保氮化鎵(GaN)晶體管產能達成協議，其產量預期能確保該車廠的供應鏈穩定；該公司首蓆執行官Jim Witham在接受訪問時表示，GaN Systems將會為多種應用提供一系列產能。

最後，GaN技術本身也在不斷取得突破。8月，Novel Crystal Technology, Inc宣佈已成功將其高質量Ga2O3外延片製造技術擴大到100mm。這意味著Ga2O3功率器件現在可以在100mm的量產線上生產。

11月，納微發佈的新品是將電路感知技術加入到氮化鎵功率芯片中，是業界內首款集成了智能感知技術的氮化鎵功率芯片。通過傳感器與芯片的融合，讓電路的保護功能也朝著智能化發展，保證了系統的安全與穩定。

總結

在異常耀眼的手機快充之外，GaN也開始滲透進電動車、無線充電、5G基礎設施等領域，而SiC等其他半導體材料也在朝這些領域擴展。所以，與其他第三代材料搆成競爭或互補的關係，將是GaN未來幾年的發展走向。

（校對/Andrew）