外媒：恒大仍在出售香港元朗遭接管的未開發土地

一名知情人士表示，即使在債權人委任接管人後，大陸地產商中國恒大仍將繼續出售香港的一塊未開發土地。該資產可能在「近期」出售，出售完成後橡樹資本將獲得償還，剩餘收益將由恒大收回。

據路透報導，該名人士說，委任接管人也不會對該集團的重組進程產生任何影響。

美國資產管理公司橡樹資本（Oaktree Capital）是恒大在元朗地區開發一大片土地的貸款人。另一名知情人士上月指出，橡樹資本試圖透過委任一名接管人來獲得恒大這筆資產的控制權。在恒大一筆擔保貸款違約後，橡樹資本採取了這個行動。

在恒大去年底拖欠橡樹資本提供的擔保貸款後，橡樹資本還接管了恒大在上海的一個住宅開發項目。

一名知情人士稱，恒大的其他國際債權人都還沒有採取類似行動。

恒大在1月30日的一份交易所文件中表示，正在與元朗地塊的接管人尋求法律建議，公司正在與貸款人進行討論。

恒大尚未對此給予任何回應。

背負3,000多億美元債務的中國恒大，已成為世界上負債最多的房地產公司。