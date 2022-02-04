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大陸春節年電影票房「開門紅」 票價漲到一張770元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸今年春節電影票房亮眼，但有消費者抱怨電影院與片商趁火打劫，過年期間的電影票貴到讓人看不起了。圖為貴州省遵義市一家電影院初一景象。中新社
大陸今年春節電影票房亮眼，但有消費者抱怨電影院與片商趁火打劫，過年期間的電影票貴到讓人看不起了。圖為貴州省遵義市一家電影院初一景象。中新社

中國大陸電影市場春節迎來開門紅。大陸國家統計局初步統計數據顯示，大年初一至初三（1日至3日），大陸電影票房達到人民幣人民幣34.75億元（約新台幣150億元），日均超過人民幣10億元；其中，「長津湖之水門橋」等三部的票房就達到人民幣20.25億元，市場占比達58.26%。

據人民日報報導，今年大陸春節上檔的電影包括：「狙擊手」、「長津湖之水門橋」等大陸愛國題材的歷史戰爭片，以及「奇蹟·笨小孩」、「四海」、「這個殺手不太冷靜」、「熊出沒·重返地球」、「喜羊羊與灰太狼之筐出未來」、「小虎墩大英雄」等電影，為民眾提供題材多樣、類型豐富的觀影選擇。

大陸國家電影局統計顯示，看電影已成為中國民眾主要的文化消費選擇，更成為中國人的新年風俗。

不過，在票房成績不錯的同時，有大陸民眾抱怨片方和院線趁火打劫，無底線漲價。有網友爆料，北京電影院盧米埃影城大年初一播放的「長津湖之水門橋」IMAX電影票價達到了驚人的一張人民幣179元（約新台幣770元），比平常貴了逾60%；另一部小成本喜劇片「這個殺手不太冷靜」在一些電影院一張電影票也漲到人民幣150元（約新台幣645元）的高價。

甚至有網友吐槽，過年帶一家人看了四部電影，電影票花費達到了驚人的人民幣1,180元（約新台幣5,074元），「要看不起電影了」。

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