疫情來襲 農曆年香港飲食業及花農受衝擊

臨近新春，COVID-19的變種病毒Omicron突然來襲香港，大大打擊港人的過年心情，飲食業、花農及相關行業也叫苦連天。

1月初起，Omicron變異株開始在香港社區傳播，觸發近兩年來第五波疫情，令港人再度陷入染疫惶恐中；此前香港已有70多天沒有本土傳播的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例。

儘管港人在防疫上已相當疲困，但Omicron來襲，人人談疫色變，港府也只能再次祭出十分嚴格的防疫措施，包括禁止餐廳晚上內用、禁止舉辦大型活動，以及勒令各娛樂場所關閉等。

過往每年歲晚之前，本地無論是公司或家庭，都喜歡安排在茶樓吃團年飯（年夜飯），但在新防疫措施下，所有餐廳停止晚上內用，直至農曆年初三為止。

在臨時禁令下，各公司或家庭固然不能出外吃團年飯，頗受影響，但更為悽慘的是飲食業，在包括農曆新年的兩週禁期內，生意大幅下滑。

本地媒體近日引述香港餐務管理協會會長楊位醒說，港府宣布禁止餐廳晚上內用前，各茶樓的團年飯訂單大概已達7成，但禁制公布後，9成客人立即取消預訂團年飯或婚宴。

連鎖店鴻星酒樓負責人向媒體說，團年飯及婚宴的退訂率達到9成，預料集團1月的生意額下跌7成。

茶樓團年飯和婚宴出現退訂潮，連帶影響鮑魚、蠔、花膠、瑤柱、海參等海產乾貨（本地俗稱海味）的銷售。

「海味」是港人過年必吃的食品，但大量團年飯及婚宴被取消，銷售量急跌，相關零售店指出，1月份生意額下跌一半。

除了飲食業，花農也備受打擊。

買花過年是港人歷來的習慣，做生意的會買桃花以及屬於果類的大桔，寓意來年豐盛；市民買的花類愈來愈多，除了傳統的桃花、水仙和劍蘭外，現在更多人買洋花如蝴蝶蘭、紅掌和百合，期待來年「花開富貴」。

基於市場需求，香港新界北部仍有不少花農，他們主要種植傳統年花桃花、水仙和大桔，並於每年農曆新年前舉辦的花市銷售，以賺得一年辛勞。

這些花市由官方批准設立，在港島、九龍和新界都有，一般在大型公園臨時設立，經營時間時由農曆12月24日起，至正月初一清晨。

一般而言，除夕前3天是花市的人潮高峰期，尤其是除夕夜，市民吃完團年飯後，大都會逛花市買花，既祈求吉利，也感受過年氣氛。

但Omicron本土疫情突然爆發，政府早前宣布取消年度花市，令花農一年辛勞付諸東流。雖然政府對花農提供資助，以補償損失，但花農最希望的還是把一年種植下來的心血賣出去。

花市已經取消，這兩天，花農窮則變，變則通，他們提早把桃花、水仙和大桔等推向鮮花集散地花墟銷售。

花墟位於九龍太子道旺角火車站一帶，是本地最大鮮花批發及零售市場，臨近歲晚，買花的人更多，但這裡賣的以洋花居多，不像花市專門銷售傳統年花，本地花農在此賣花，也只是減少損失而已。