截止期迫近 環球晶圓能否成功收購德國世創？

中國台灣晶圓廠商環球晶圓（GlobalWafers）仍在等待德國政府批準其收購德國晶圓廠商世創（Siltronic），而收購要約將在今天（1月31日）到期。

2020年底，環球晶圓發佈公告稱，正在公開收購世創所有流通在外股份，並在法定公開收購延長期限取得世創70.27%股權，完成收購目標。

據悉，環球晶圓是全球第三大半導體矽晶圓廠，世創排名第四，兩者結合後有望改變全球晶圓市場份額格侷，成為世界第二大矽晶圓廠。

在此之前，這筆交易已先後通過了美國、新加坡、德國、奧地利、韓國、中國台灣地區反壟斷主管機關以及美國外國投資委員會稽查。

前不久，這筆交易又獲得了中國反壟斷監管機搆的附條件放行，但這筆交易要想最終完成，還須得到德國相關主管部門的放行，從目前狀況來看，情況並不如預期那麽樂觀。據路透社報道，環球晶圓和世創表示，在最近與德國有關主管部門的討論中，他們「沒有收到任何信息，說明是否以及在何種條件下…… 環球晶圓可能會公開收購世創」。