大陸首個百萬噸級CCUS建成

中國大陸首個百萬噸級CCUS（二氧化碳捕集、利用與封存）項目—齊魯石化-勝利油田CCUS項目1月29日建成。項目投用後，每年可減排二氧化碳100萬噸，相當於植樹近900萬棵、近60萬輛經濟型轎車停開一年。

中新社報導，隨著全球應對氣候變化和碳中和目標的提出，CCUS作為減碳固碳技術，已成為多個國家碳中和行動計畫的重要組成部分。數據顯示，目前全球正在運行的大型CCUS示範項目有26個，每年可捕集封存二氧化碳約4000萬噸。

中國石化集團齊魯分公司代表、黨委書記張紹光在介紹CCUS項目時表示，中國大陸首個百萬噸級CCUS項目由齊魯石化二氧化碳捕集和勝利油田二氧化碳驅油與封存兩部分組成。在碳捕集環節，齊魯石化通過深冷和壓縮技術，將回收的二氧化碳純度提純至99%以上。「研究表明，中國未來有10億多噸碳排放量要依靠CCUS來實現中和。」

為了降低裝置運行能耗，齊魯石化新建的100萬噸/年液態二氧化碳回收利用裝置採用多項節能技術，增設製冷機組回收餘熱，降低冰機運行負荷和電耗等，減少碳排放。同時，採取綠色低碳運輸方式，把二氧化碳運輸至勝利油田，降低CCUS全產業鏈碳排放。

在碳利用與封存環節，勝利油田運用超臨界二氧化碳易與原油混相的原理，向油井注入二氧化碳，增加原油流動性，驅替微孔中的原油，提高石油採收率。同時，二氧化碳通過置換油氣、溶解與礦化作用實現地下封存，做到「變廢為寶」。

齊魯石化總經理、黨委副書記王玉亮表示，「按齊魯石化-勝利油田百萬噸級CCUS計算，每年可減排二氧化碳100萬噸，相當於植樹近900萬棵、近60萬輛經濟型轎車停開一年。」2021年7月5日，中國石化啟動百萬噸級CCUS項目建設。