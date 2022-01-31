四川增台資129家 川台貿易創新高

四川省台辦1月29日披露，2021年四川新增台資企業129家，川台貿易額達518.7億元（人民幣，下同），創歷史新高。

中新社報導，四川省台辦主任羅治平表示，2021年川台經貿合作穩步推進有突破，持續為台資企業發展、涉台園區建設營造良好環境，台商抓住四川發展新機遇，在深度融入「雙循環」新發展格局中實現更好發展。

2021年在創新助力和有力政策支撐下，以電子信息、食品飲料、百貨零售、建築建材為代表的川台產業合作發展動能持續提升。其中，在川台資電子信息產業企業總產值超2800億元，引擎作用持續凸顯。

此外，2021年四川推動台青創業基地提檔升級，幫助協調解決台青就業創業遇到的困難問題。協調在川知名國企和台資企業提供上百個實習就業崗位，發放5000張信用卡，提供10億元創業貸款基金。全年新增台資青創項目37個。

據統計，四川2021年新增台資企業129家，投資總額14470.17萬美元。10家台企增資，增資額4590.37萬美元。截至目前，四川累計登記註册台資企業2562家，項目投資總額212.10億美元。投資1000萬美元以上的企業253家。