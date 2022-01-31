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冬奧遇春節 冰雪產品年貨新寵

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
北京冬奧會熱潮，帶動大陸民眾冰雪運動參與人數為3.46億人。圖為小運動員在地壇滑冰館訓練。（中新社）
北京冬奧會熱潮，帶動大陸民眾冰雪運動參與人數為3.46億人。圖為小運動員在地壇滑冰館訓練。（中新社）

北京冬奧會與農曆虎年春節相遇，冰雪產品成為不少人的年貨新寵。根據京東數據，冰雪運動相關品類成為熱銷「新年貨」，2022年京東年貨節期間，冰雪器材成交金額與上一年相比增長107%，冰雪運動服裝同比增長99%，冰雪運動護具同比增長41%。

新華社報導，在得物App，從2021年第四季度起，滑雪服和滑雪運動裝備的銷量顯著上升，其中各大專業品牌的滑雪板、滑雪鞋、滑雪鏡、滑雪固定器等成為受關注的新興類目。

大陸各地掀起多樣的冰雪消費活動，讓中國大陸冰雪項目消費呈現快速擴張態勢。各大商家抓緊時機安排各類冬季促銷活動和冰雪活動，將冬奧元素與傳統春節元素進行靈感碰撞，推出一系列主題新品。

雙奧之城北京，冬奧氛圍濃郁。位於王府井的冬奧會計時牌提示著路人們冬奧會的臨近；王府中環商城，十餘家國際知名品牌組成了「冬季小鎮」，銷售、展示各類冬季運動商品。

北京王府中環外搭建的冰樂園，吸引了不少滑冰愛好者一試身手。冰場運營方樂滑之夢公司的負責人趙怡說：「老百姓參與冰雪運動的熱情越來越高，目前公司在北京運營了4個冰場，業務拓展到上海等地，消費群體從年輕人向各年齡拓展。」

在北京冬奧會以及「帶動三億人參與冰雪運動」的影響下，大眾冰雪項目的消費熱情持續高漲。中國旅遊研究院發布的「中國冰雪旅遊發展報告(2022)」預計，2021至2022年冰雪季，中國大陸冰雪休閒旅遊人數將達到3.05億人次，中國大陸冰雪休閒旅遊收入有望超過3200億元人民幣。

飛豬數據顯示，從2021年12月開始，大陸各地的冰雪主題遊預訂保持周均46%的增長。北京市民裴欣說：「我經常會去北京和周邊的滑雪場，和小夥伴們一起感受冰雪運動的激情。」

值得買科技集團運營中心商業運營部負責人張宇昂表示，隨著北京冬奧會臨近，大陸全民冰雪熱情持續高漲，冰雪運動愛好者增多，冰雪消費產業鏈也帶動起來。

北京冬奧 年貨

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