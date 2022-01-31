京津冀改革熱度 三大城市群居冠

中國經濟體制改革研究會29日在北京發布的「2021年第四季度改革熱度第三方評估報告」顯示，去年四季度，京津冀地區改革熱度指數位居三大城市群首位。同期，北京改革熱度首次進入31省區市的前五位。

中新社報導，報告顯示，2021年四季度中國大陸改革熱度指數為69.28，同比增長0.8；與上一季度相比，減少2.72，降幅3.78%。

改革熱度指數呈現地域特徵，其中東部地區領先，東北地區排名靠後。東部、中部、西部、東北改革熱度指數分別為70.14、69.65、68.88和67.80。

從三大城市群來看，京津冀地區熱度指數位居三大城市群首位。與上一季度相比，三大城市群改革熱度指數排名保持不變。京津冀地區指數為70.94，仍位居首位；長三角城市群指數為70.57，位居第二；粵港澳大灣區（不含港澳）指數為69.92，位居第三。

從31個省（市、區）的排名來看，四個直轄市的改革熱度均進入大陸前十位。其中，東部地區省市（天津、福建、北京、江蘇、河北、上海）優勢明顯。與上一季度相比，北京、上海、安徽進入前十，其中北京首次進入前五。

從31個省會城市的改革熱度排名來看，瀋陽、天津、貴陽、濟南、武漢等居前。其中，廣州市去年首次進入前十。重慶市、南京市、天津市排名大幅提升，南昌市、長沙市、合肥市、濟南市、武漢市排名下降。

中國經濟體制改革研究會「改革熱度指數」課題組認為，去年四季度改革熱度指數小幅回落與多個地方新冠疫情的擴散與反彈等有關。