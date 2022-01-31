年貨南北交流 預製年菜成新寵

作為春節的基礎要素，置辦年貨很大程度上反映了新一年的消費變化。美團近日發布的數據顯示，2022年春節中國大陸南北特產的流通規模和頻率迅速增加，而預製年夜飯成為大陸年輕人的新寵。

中新社報導，1月上旬，美團平台「年貨」的相關搜索量增長最為迅猛，同比增長超過12倍。其中，電子爆竹與電子煙花的搜索量環比增長超500%，春聯、福字、禮盒等標配年貨的環比搜索量均超過200%。

傳承過年習俗的同時，今年春節消費還呈現兩大明顯趨勢，一是年貨大流通，消費者對於年貨品質化、多元化的要求越來越高；二是「懶人經濟」的市場規模進一步擴大，如在年前聘請深度保潔，選擇在除夕當天全家外出就餐或是購買預製菜以便輕鬆籌備年夜飯。

數據顯示，截至1月上旬，大陸「全國年夜飯糰購套餐」訂單量，較去年同期實現翻倍增長，線上供應年夜飯套餐的餐飲商家，也較去年增長了118%。即便是在家籌備年夜飯，越來越多的消費者也選擇省時省力的做法，如年輕人的新寵—預製菜。

在年貨採購方面，人們不再僅僅著眼於「家鄉的味道」，而是把大陸各地甚至全球的好味道帶回家。數據顯示，自進入年貨節周期以來，大陸南北特產的流通規模和頻率迅速增加。例如，1月以來，有超過10萬個庫爾勒香梨，從新疆發往廣西百色。

「異地訂單主要來自年輕人，他們希望在春節這個特殊的時候，和父母一起分享發現的好味道。」美團相關負責人表示，在此帶動下，美團優選僅「孝心單」月規模便突破350萬單，創歷史新高。其中，北京、廣州、深圳、東莞、上海分列異地下單的前五位，保定、周口、安慶、惠州、商丘則是收到「孝心單」最多的城市。