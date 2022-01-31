文化企業去年營收11.9兆 同比兩位數增長

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局30日公布，2021年，中國大陸規模以上文化及相關產業企業實現營業收入119064億元（人民幣，下同），比上年增長16.0%；兩年平均增長8.9%，比2019年同比增速加快1.9個百分點。

中新社報導，大陸國家統計局社科文司高級統計師張鵬說，文化行業整體恢復情況良好。

2021年，9大文化行業營業收入與上年相比均實現兩位數增長；43個行業中類中，41個行業營業收入比上年增長，增長面達95.3%。從兩年平均增速看，8大行業實現增長，其中，新聞信息服務、創意設計服務、文化消費終端生產、內容創作生產4行業增速高於文化企業平均水平。

2021年，數位文化新業態特徵較為明顯的16個行業小類實現營業收入39623億元，比上年增長18.9%；兩年平均增長20.5%，高於文化企業平均水平11.6個百分點；占文化企業營業收入的比重為33.3%，比上年提高0.8個百分點。其中，可穿戴智能文化設備製造、互聯網廣告服務2個細分行業營業收入兩年平均增速分別為46.4%和31.8%。

與此同時，行業區域集聚效應更加凸顯。2021年，東部地區實現營業收入90429億元，比上年增長16.5%，兩年平均增長9.2%；占全大陸比重為76.0%，比上年提高0.4個百分點。

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