廈門台商建議 打造跨境電商示範區

廈門市台商投資企業協會會長吳家瑩受訪表示，未來通過設立兩岸融合發展（廈金）先行先試區，可探索廈金跨境電商貨運新通道，共同打造兩岸跨境電商業務示範區，形成廈漳泉金一體化的海峽西岸大灣區。

中新社報導，在「2022年對台工作會議」上，中共中央政治局常委汪洋在講話中強調「要支持福建探索海峽兩岸融合發展新路、建設海峽兩岸融合發展示範區」。

吳家瑩認為，可通過設立兩岸融合發展（廈金）先行先試區，在兩岸局部區域層面打造卓有成效的合作樣板與典範，這不僅可以推進廈金跨境合作進程，對推進兩岸關係發展也具重要意義。

早在1998年，廈門設立大嶝對台小額商品交易市場，推動兩岸經貿融合發展的先行先試，規範廈金海域民間貿易，惠及兩岸百姓。

「廈金應該順應民意和發展趨勢，在此前交流基礎上推進區域率先融合，盡快把金門納入廈漳泉大都市圈。」吳家瑩說，先行示範舉措可以涵蓋擴容福建自貿試驗區廈門片區，改善廈金跨境電商業務的營商環境，放寬廈金兩地人員往來的條件要求，實施碼頭相關費用優惠，優化海關監管模式等一系列政策措施。

廈門大學台灣研究院副院長張文生表示，福建探索兩岸融合發展示範區，第一步就是要在經濟上把福建建成海峽兩岸的共同市場，兩岸經濟融合是第一步；第二步就是要把福建建成海峽兩岸人民的共同家園，這是推進兩岸社會文化融合的重要內容；第三個階段，就是要建構兩岸同胞的共同命運。

多年來，台灣農業鄉村觀光發展協會理事長、福建緣來生態農林有限公司董事長暨芊秀致力於促進兩岸旅遊觀光業交流合作，如今更多關注大陸鄉村振興發展願景。暨芊秀表示，「農林22條措施」推出，給台農台商轉型發展注入新動力。她建議，廈門在這方面能率先探索示範，參照推出相關政策措施，將更有利於多領域的融合發展。