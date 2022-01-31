大灣區兆元城市群 競爭力拔尖

2021年，廣東東莞GDP突破兆元（人民幣，下同）。它與GDP突破3兆元的深圳、2.8兆元的廣州、超2兆元的香港和1.2兆元的佛山共同組成一個「兆元經濟圈」。

中新社報導，粵港澳大灣區的深圳和香港占據非常獨特的位置，是兩大超級核心。2020年，深港兩個城市的經濟總量合計就已突破5兆元，占整個大灣區的45%。

中國發展研究基金會副秘書長俞建拖表示，深圳和香港組成兩位一體的超級核心，具強大經濟動能，可以給整個大灣區的發展提供巨大的動力。通過深港的優勢結合，未來粵港澳大灣區也有望成為大陸外雙循環構建的一個戰略性的關鍵節點。

普華永道亞太及中國主席趙柏基也表示，深港雙城融合發展有利於發揮「強強聯合」作用，推動兩地在人才、技術、資本等層面的雙向流動，在重要的科技產業領域攜手合作、優勢互補，這樣的融合發展必將為大灣區帶來核心增長動力。

全球知名的城市群、都市圈許多都以單核驅動為特點。但大陸城市群的集聚產生和其他經濟體不同。例如：長三角，在上海這個超級核心之外，還有杭州、南京、蘇州等中心城市崛起。粵港澳大灣區更是如此。深圳、香港、廣州的GDP在經濟尺度上是基本相當的，在此基礎上，還有佛山、東莞等兆元級城市，帶來區域經濟更大的動力，有望形成全球競爭力更高的城市群。

普華永道中國區域經濟及南部市場主管合夥人張立鈞也表示，大灣區的特色在於差異化。深圳新一代信息科技創新，廣州的汽車文化和新零售，香港的國際金融、貿易、醫療，東莞、佛山的製造業，澳門、珠海的國際化的休閒文旅會展中心等，這些優勢和產業是可以差異化互補的，還能為未來的發展孵化出一些新商業模式。

未來大灣區發展也面臨一些瓶頸。以核心城市深圳為例，官方日前發布「關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入若干特別措施的意見」，加大對深圳的政策支持力度。張立鈞認為，這些特別措施將推動深圳與大灣區其他城市的融合發展和國際化，其中，包括推動區域交通一體化以及金融的繼續開放等，為今後的創新和高質量發展創造條件。