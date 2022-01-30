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疫情衝擊等多重考驗 大陸製造業PMI回落至50.1%
據大陸國家統計局發布，1月，大陸製造業採購經理指數（PMI）為50.1%，比上月回落0.2個百分點，高於臨界點，但製造業擴張步伐有所放慢。
據發布，從企業規模看，大型企業PMI為51.6%，比上月上升0.3個百分點，高於臨界點；中型企業PMI為50.5%，比上月下降0.8個百分點，高於臨界點；小型企業PMI為46.0%，比上月下降0.5個百分點，低於臨界點。
生產指數為50.9%，雖比上月下降0.5個百分點，但高於臨界點，表明製造業生產延續擴張態勢。新訂單指數為49.3%，比上月下降0.4個百分點，表明製造業市場需求有所收縮。原材料庫存指數為49.1%，比上月下降0.1個百分點，表明製造業主要原材料庫存量有所減少。從業人員指數為48.9%，比上月下降0.2個百分點，表明製造業企業用工景氣度有所回落。供應商配送時間指數為47.6%，比上月下降0.7個百分點，表明製造業原材料供應商交貨時間進一步延長。
大陸國家統計局高級統計師趙慶河解讀，面對複雜嚴峻的經濟環境和新冠疫情散發等多重考驗，大陸經濟總體延續恢復發展態勢，但景氣水平有所回落。
針對製造業PMI擴張放緩，他表示，部分製造行業1月進入傳統生產淡季，加上近期市場需求放緩，因此擴張力度有所減弱，生產指數為50.9%，連續3個月高於臨界點，但比上月下降0.5個百分點，製造業生產擴張步伐有所放慢。
此外，1月非製造業商務活動指數為51.1%，比上月下降1.6個百分點，高於臨界點，非製造業擴張力度有所減弱。而1月綜合PMI產出指數為51.0%，比上月下降1.2個百分點，表明大陸企業生產經營活動延續擴張態勢，但活躍度有所下降。
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