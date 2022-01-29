快訊

安以軒老公驚傳遭拘捕 澳門警方明將開記者會說明

財神爺呢？大樂透頭獎摃龜 14人中春節大紅包

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安以軒老公驚傳遭拘捕 澳門警方明將開記者會說明

香港01 / 陳栢宇
安以軒和老公陳榮煉2021年10月為1歲女兒舉行慶生派對。圖／取材自臉書
安以軒和老公陳榮煉2021年10月為1歲女兒舉行慶生派對。圖／取材自臉書

太陽城集團前主席周焯華（洗米華），去年11月被澳門司警拘捕，司警今日（1月29日）再拘捕多兩人，消息指其中一人為台灣藝人安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉。澳門司警局發言人表示，該局去年11月偵破一宗不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件，現後續調查再拘捕多2名本澳男子，將於明日上午10時，舉行特別新聞發布會。陳榮煉擔任主席的德晉集團為澳門博彩中介人，其官方網站、Facebook專頁現時亦無法查閱。

德晉集團2007年於澳門成立，至今已成當地最大的博彩中介人之一，2021年10月旗下貴賓廳轉碼數更超太陽城，成為榜首，而陳榮煉除了是德晉集團主席兼執行董事，亦是福建省縣級晉江市的政協委員。

延伸閱讀：

洗米華案｜消息：德晉主席、安以軒夫陳榮煉被捕　澳門司警明交代

洗米華案｜內地起訴書列多間澳門貴賓廳涉案　非法金額達150億元

文章授權轉載自《香港01》

澳門 賭博 安以軒

相關新聞

安以軒老公驚傳遭拘捕 澳門警方明將開記者會說明

太陽城集團前主席周焯華（洗米華），去年11月被澳門司警拘捕，司警今日（1月29日）再拘捕多兩人，消息指其中一人為台灣藝人安以軒丈夫...

又見現金牆！陸企年終金額曝光羨煞網 員工捧錢捧到手軟

又壘現金牆發年終獎了。遼寧方大集團共為旗下公司方大九江鋼鐵、達州鋼鐵和海航航空的員工發放了近人民幣5億元的年終獎；河南礦山起重機公司一則視頻網上流傳，每人年終現金800萬，發錢者發到「抱不動」，該視頻後員工經證實是去年的場景。

促進便利、防風險 陸境外貸款迎「本外幣一體化」

中國人民銀行（大陸央行）29日發布消息稱，為更好服務構建新發展格局，進一步支持和規範境內銀行開展境外貸款業務，近日，人行...

A股公司2021年業績 蘇寧易購虧1850億成「預虧王」

在A股收官之際，多家上市公司發布業績巨虧預告。根據陸媒「澎湃新聞」統計，有8家上市公司虧損至少超過百億。其中，蘇寧易購以...

不畏美方制裁 華為品牌價值不降反升

據陸媒「IT之家」28日消息，英國品牌價值諮詢公司「Brand Finance」近期發布《全球品牌價值 500 強》報告...

二三房不滿條款 霍英東家族爭產案大和解失敗

已故全國政協副主席霍英東2006年去世，留下大批遺產及3房妻妾共13位子女，家族間的爭產案「休戰」多日後，昨未能全面和解...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。