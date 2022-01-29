安以軒老公驚傳遭拘捕 澳門警方明將開記者會說明

太陽城集團前主席周焯華（洗米華），去年11月被澳門司警拘捕，司警今日（1月29日）再拘捕多兩人，消息指其中一人為台灣藝人安以軒丈夫、德晉集團主席陳榮煉。澳門司警局發言人表示，該局去年11月偵破一宗不法經營賭博、犯罪集團及清洗黑錢的案件，現後續調查再拘捕多2名本澳男子，將於明日上午10時，舉行特別新聞發布會。陳榮煉擔任主席的德晉集團為澳門博彩中介人，其官方網站、Facebook專頁現時亦無法查閱。

德晉集團2007年於澳門成立，至今已成當地最大的博彩中介人之一，2021年10月旗下貴賓廳轉碼數更超太陽城，成為榜首，而陳榮煉除了是德晉集團主席兼執行董事，亦是福建省縣級晉江市的政協委員。

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文章授權轉載自《香港01》