促進便利、防風險 陸境外貸款迎「本外幣一體化」

中國人民銀行（大陸央行）29日發布消息稱，為更好服務構建新發展格局，進一步支持和規範境內銀行開展境外貸款業務，近日，人行聯合外匯局發布《關於銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知》，自2022年3月1日起實施。這意味著大陸本外幣境外貸款將迎來統一的政策框架。

境外貸款業務，指的是具備國際結算業務能力的境內銀行在經批准的經營範圍內直接向境外企業發放本外幣貸款，或通過向境外銀行融出資金等方式間接向境外企業發放一年期以上（不含一年期）本外幣貸款的行為。

據相關部門負責人表示，現行人民幣境外貸款政策出台時間較早且限於「走出去」項目，外幣境外貸款政策僅有原則規定，難以滿足當前及未來業務發展和監管需要。而為更好發揮跨境金融業務支持實體經濟發展的作用，推動構建新發展格局，按照「本外幣一體化」管理思路，因此起草《通知》，旨在支持和統一規範境內銀行開展境外貸款業務，促進跨境貿易投資便利化，同時以風險防範為導向將銀行境外貸款業務跨境資金流動納入「宏觀審慎管理政策」框架。

也因此，《通知》建立本外幣一體化的銀行境外貸款政策框架，統一銀行境外人民幣和外匯貸款業務辦理規定，進一步便利了銀行有序開展境外貸款業務。

值得注意的是，《通知》還拓展銀行境外人民幣貸款業務範圍。《通知》將銀行境外人民幣貸款業務範圍由原來的「走出去」項目拓展至所有境外非金融企業，同時便利銀行以人民幣開展境外貸款業務。

不過，《通知》對於境外貸款的業務範圍也進行了規範。比如境外貸款原則上應用於境外企業經營範圍內的相關支出，不得用於證券投資和償還內保外貸項下境外債務，不得用於虛構貿易背景交易或其他形式的投機套利性交易，不得通過向境內融出資金、股權投資等方式將資金調回境內使用。

事實上，大陸央行、國家外匯管理局於去年3月便宣布在深圳、北京開展跨國公司本外幣一體化資金池業務首批試點，進一步便利跨國公司企業集團跨境資金統籌使用。先前有分析指出，大陸推本外幣一體化將有助於跨國企業資金流動的靈活性，除了提升人民幣國際地位之外，同時也能降低匯率波動的影響。