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A股公司2021年業績 蘇寧易購虧1850億成「預虧王」

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
蘇寧易購成為2021年A股預虧王。圖為蘇寧位於南京的發貨倉。路透
蘇寧易購成為2021年A股預虧王。圖為蘇寧位於南京的發貨倉。路透

在Ａ股收官之際，多家上市公司發布業績巨虧預告。根據陸媒「澎湃新聞」統計，有8家上市公司虧損至少超過百億。其中，蘇寧易購以至少人民幣423億（約新台幣1,850億）的預虧規模，排名首位成為A股「預虧王」。

據統計，在蘇寧易購外，房企華夏幸福緊隨其後，預虧規模至少人民幣331億元；養豬相關類股正邦科技預計至少虧損人民幣182億元。而受到疫情拖累，「三大航」的中國國航、南方航空、中國東航同樣預虧明顯，最低預計虧損規模均超過人民幣110億元。

據滬深交易所規則，31日是創業板公司和其他業績大幅波動公司發布2021年業績預告的截止日。因此，大批A股公司趕在最後一天披露業績巨虧預告。截至29日，共有8家上市公司預虧至少超百億，預計虧損規模合計達人民幣1,554億元。

而這些預虧的企業為何會繳出巨虧的成績單？對於不同企業有不同的理由，大抵不離疫情、原物料攀升、房地產不景氣等因素影響。

截至目前，蘇寧易購成2021年年報「預虧王」。公告顯示，蘇寧易購預計2021年度淨利潤虧損為人民幣423億元至433億元，去年同期虧損42.75億元，年增889.47%至912.87%。

事實上，蘇寧易購近幾年陷入財務與運營危機，甚至在去年11月還傳出可能破產，雖然蘇寧易購官方出面闢謠。不過從去年前三季財報來看，蘇寧易購便多呈虧損，營收人民幣1,155.7億元，年減36.1%，虧損75.68億元。

而華夏幸福對於虧損則稱，由於2021年度絕大部分借款本息未能如期償還計提借款利息及罰息近人民幣200億元（最終以審計報告為準），加上利息資本化率下降，導致計入財務費用的利息金額增加，佔整體虧損比例較高。

正邦科技表示，由於報告期內大陸國內市場生豬價格持續下降及疫情的影響，預計2021年虧損約人民幣197億元至182.0億元。

至於航空業業績預虧的主要原因，三大航均提及疫情的持續衝擊，而國航、南航則都提及了油價攀升的影響。

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