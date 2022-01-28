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房地產稅試點？ 廈門政府發布相關準備訊息又隨即撤下

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
廈門新地標建築「廈門雙子塔」。新華社
廈門新地標建築「廈門雙子塔」。新華社

廈門市統計局近日發布《2021年廈門市房地產開發投資執行分析》，文中指出做好「房地產稅」試點落地廈門的前期準備工作，以防止全市房地產市場出現大的波動。但28日下午該文被從官網撤下。

綜合陸媒28日報導，該份報告提到，要加大加快全市保障房建設力度，穩定市場的同時抑制房價上漲過快，力爭在高質量發展中促進共同富裕，進一步貫徹落實關於房地產調控的各項政策措施，編制好土地供應計畫，保持價格基本平穩，繼續抑制投資性購房，防止經營貸、消費貸等資金違規流入房地產市場。

該份文件令人疑問廈門是否被列入房地產稅試點城市，對此，陸媒「財聯社」報導，國家稅務總局廈門市稅務局工作人員表示，目前收到的通知是，做好房地產稅試點前期準備工作。具體相關政策以正式文件為準，如果出台將會對外公布。不過，廈門市統計局該份文件於28日下午被撤下。

大陸官方智庫社會科學院學部委員、原副院長李揚先前曾公開表示，房地產稅推出時機還有待觀察，在他看來今年還是在試點階段。

去年12月27日，全國財政工作視訊會議在北京召開，會議提出，「做好房地產稅試點準備工作。」業內人士多認為，2022年房地產稅試點城市將擴容，但預期實際稅率較低，核心城市試點的概率較大。

房地產 廈門

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