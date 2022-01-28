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陸未來5年太空計畫：月球、火星採樣返回 運載火箭升級

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
圖為大陸國家航天局去年6月公布「祝融號」火星車拍攝的火星著陸平台圖像。中新社
圖為大陸國家航天局去年6月公布「祝融號」火星車拍攝的火星著陸平台圖像。中新社

中國大陸28日發布的《2021中國的航太》白皮書稱，未來五年將繼續實施月球探測工程、行星探測工程，完成月球極區採樣返回，完成火星採樣返回、木星系探測等關鍵技術攻關，論證太陽系邊際探測等實施方案。

根據新華社刊登的白皮書內容，大陸未來五年將持續提升航太運輸系統綜合性能，加速實現運載火箭升級換代。推動運載火箭型譜發展，研製發射新一代載人運載火箭和大推力固體運載火箭，加快推動重型運載火箭工程研製。

白皮書指出，將繼續實施載人航太工程，全面建成並運營中國空間站，深化載人登月方案論證。利用天宮空間站、「嫦娥」系列探測器、「天問一號」探測器等空間實驗平台，開展空間環境下的生物、生命、醫學、材料等方面的實驗和研究。

白皮書說，站在全面建設社會主義現代化國家新征程的歷史起點上，中國大陸將加快推進航太強國建設，秉持人類命運共同體理念，繼續同各國一道，積極參與外空全球治理與交流合作。

火箭 太陽系

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