發動機存在短路風險 Toyota將在大陸召回32萬輛車

大陸國家市場監管總局官網27日公告，天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司向國家市場監督管理總局備案，於3月25日起開始的召回計劃。

公告顯示，Toyota此次召回共32萬3,915輛汽車。上海《澎湃新聞》報導，天津一汽豐田汽車有限公司將召回2020年3月23日至2021年7月2日期間生產的部分卡羅拉（Corolla）汽車，共計16萬2,301輛。

廣汽豐田汽車有限公司將召回2020年4月8日至2021年11月19日期間生產的部分雷凌（Levin）汽車，共計16萬1,614輛。

報導稱，Toyota本次召回範圍內的車輛由於發動機點火線圈製造問題，導致部分點火線圈內部的1級線圈支架尺寸存在偏差，1級線圈可能與中心鐵芯接觸，線圈中銅線與中心鐵芯間的絕緣度降低。

在極端情況下，發動機運行中可能引起1級線圈和中心鐵芯發生短路，使得保險絲熔斷，切斷供給火星塞的電源，導致車輛在行駛中熄火，增加了車輛發生事故的風險，存在安全隱患。

天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司將為召回範圍內的車輛免費更換改良後的點火線圈，以消除安全隱患。