快訊

高雄女童遭噴槍奪命 他驚爆自己非生父「要控生母詐欺」

疫情續燒！桃園今午公布14處確診足跡 賣場、托嬰中心入列

聽新聞
test
0:00 / 0:00

發動機存在短路風險 Toyota將在大陸召回32萬輛車

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
鑑於發動機存在短路風險，Toyota計畫在大陸召回32萬輛Corolla與Levin。美聯社
鑑於發動機存在短路風險，Toyota計畫在大陸召回32萬輛Corolla與Levin。美聯社

大陸國家市場監管總局官網27日公告，天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司向國家市場監督管理總局備案，於3月25日起開始的召回計劃。

公告顯示，Toyota此次召回共32萬3,915輛汽車。上海《澎湃新聞》報導，天津一汽豐田汽車有限公司將召回2020年3月23日至2021年7月2日期間生產的部分卡羅拉（Corolla）汽車，共計16萬2,301輛。

廣汽豐田汽車有限公司將召回2020年4月8日至2021年11月19日期間生產的部分雷凌（Levin）汽車，共計16萬1,614輛。

報導稱，Toyota本次召回範圍內的車輛由於發動機點火線圈製造問題，導致部分點火線圈內部的1級線圈支架尺寸存在偏差，1級線圈可能與中心鐵芯接觸，線圈中銅線與中心鐵芯間的絕緣度降低。

在極端情況下，發動機運行中可能引起1級線圈和中心鐵芯發生短路，使得保險絲熔斷，切斷供給火星塞的電源，導致車輛在行駛中熄火，增加了車輛發生事故的風險，存在安全隱患。

天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司將為召回範圍內的車輛免費更換改良後的點火線圈，以消除安全隱患。

豐田 火星

延伸閱讀

林鄭月娥稱 大陸才是「動態清零」的「始作俑者」

歡慶Corolla車系銷售超過5000萬輛 Toyota推出系列漫畫講述歷史

2021日本乘用車銷售Top 10！Toyota RAV4沒入榜，Yaris持續蟬聯第一

2021全球休旅銷售Top 10！Toyota RAV4強勢破百萬、特斯拉Model Y新進榜

相關新聞

探索太空經濟新業態 大陸未來5年將發展太空旅遊

大陸國家航天局27日發布的第五部航太白皮書《2021中國的航太》指出，未來五年要加快航太技術成果向經濟社會的轉移轉化，培...

發動機存在短路風險 Toyota將在大陸召回32萬輛車

大陸國家市場監管總局官網27日公告，天津一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司向國家市場監督管理總局備案，於3月25...

加快對接RCEP 雲南行動計畫出爐

雲南省政府27日披露，「雲南省加快對接『區域全面經濟夥伴協定』(RCEP)行動計畫」日前推出。計畫明確聚焦RCEP關稅減...

陸護工商個體戶 禁大企業搶市場

大陸官方27日發布調查顯示，中國大陸登記在冊個體工商戶已達1.03億戶，解決了2.76億人的就業。大陸國家市場監管總局副...

廣州實際使用外資 破500億元人民幣

廣州商務局26日公布，2021年廣州實際使用外資規模破500億元人民幣，連4年實現跨越式能級提升。

北京控美反補貼案 勝訴

據大陸央視新聞報導，當地時間1月26日，世界貿易組織（WTO）宣布，中國大陸控告美國反補貼案（案件編號：DS437）勝訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。