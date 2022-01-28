高技術製造業引領 大型工業企業利潤增3成

大陸國家統計局27日公布，2021年中國大陸全國規模以上工業企業（指營收達人民幣2,000萬元及以上的工業企業）實現利潤總額約人民幣8.7兆元，年增34.3%。其中，高技術製造業引領作用突出。

統計顯示，去年12月，大陸規模以上工業企業利潤總額達人民幣7,342億元，按年增長4.2%，增速較11月回落4.8%。

去年規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤約人民幣2.28兆元，年增56%；股份制企業實現利潤6.27兆元，年增40.2%；外商及港澳台商投資企業實現利潤2.28兆元，年增21.1%；私營企業實現利潤2.92兆元，年增27.6%。

大陸國家統計局工業司高級統計師朱虹指出，2021年，高技術製造業利潤較上年增長48.4%，兩年平均增長31.4%，占規模以上工業利潤比重較2020年、2019年分別提高2.1和4.2個百分點。

分行業看，醫藥、電子及通信設備製造業利潤增勢強勁，較上一年分別增長77.9%、44.0%，對高技術製造業利潤增長貢獻較大；航空航天器及設備、信息化學品製造行業利潤增長較快，分別增長76.2%、52.6%。

在41個工業大類行業中，有32個行業利潤比上一年增長，8個行業下降，1個行業由盈轉虧。

朱虹表示，2021年工業企業利潤實現較快增長，效益水平穩步提升。但同時要看到，11月、12月利潤增速回落，下游行業尤其是小微企業經營壓力仍然較大，虧損企業數仍然較多，虧損額年增較快，工業企業效益狀況持續改善存在壓力，2022年中國大陸工業經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰。

朱虹指出，下階段要著力提升製造業核心競爭力，把實體經濟做優做強，落實減稅降費、保供穩價等政策，幫助企業紓困解難，更大地激發市場主體活力，促進工業經濟平穩運行提質增效。