浦東將加快打造生醫產業集群

作為中國大陸生物醫藥產業創新要素、人才資源最集聚的區域，上海浦東將加快打造世界級生物醫藥產業集群。

中新社報導，上海市浦東新區官方26日發布「上海市浦東新區生物醫藥產業高質量發展行動方案（2022-2024年）」。「行動方案」中明確，未來三年，浦東生物醫藥產業規模將達4000億元（人民幣，下同）。

生物醫藥產業是上海集中精銳力量、加快發展突破的三大先導產業之一，也是浦東新區重點發展的六大「硬核產業」之一。2021年，上海新增獲批一類大陸國產創新藥8個，創歷年新高。「2021年，浦東新區共有5個一類新藥獲批上市，占（大陸）全國20%。」在當日政策宣介會現場，上海市浦東新區副區長吳強表示。

據當地官方統計，2021年，浦東新區生物醫藥產業規模已達2700億元。與此同時，一批產業重大項目開工，一批功能性平台提升項目開啟，產業引領態勢顯著，在創新研發、產業制度創新和產業布局上優勢凸顯。

梳理「行動方案」，未來三年，浦東新區在生物醫藥產業發展領域提出了多個目標，包括：新靶點、新機制等發現能力進一步增強，小分子化學藥、細胞治療、抗體藥物、微創介入、手術機器人等細分領域達到國際先進水平；生物醫藥產業規模達4000億元，製造業產值突破1000億元，高技術服務業營收超過500億元等。

據此間官方表示，下一步，浦東新區將以產業政策為基礎，推進補鏈固鏈育鏈；以制度創新為重點，促進產業國際接軌；以專業服務為主打，提升產業發展氛圍。