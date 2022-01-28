陸去年黃金消費量 同比增長36%

中國黃金協會27日發布的統計數據顯示，2021年中國大陸黃金產量328.98噸，同比下降9.95%；黃金消費量1120.90噸，同比增長36.53%。

中新社報導，在黃金消費量中，黃金首飾711.29噸，較2020年同期增長44.99%，較2019年同期增長5.18%；金條及金幣312.86噸，較2020年同期增長26.87%，較2019年同期增長38.56%。

由於2020年同期基數較低，2021年首季度黃金消費量同比大幅增長93.90%，隨著疫情防控形勢的好轉，黃金消費需求繼續穩步釋放，硬足金、古法金等黃金首飾消費強勢上升，金條及金幣銷量也保持穩健增長，並明顯高於疫情前水平。

隨著中國大陸新能源產業和電子工業發展，工業用金需求也保持穩定增長。2021年工業及其他用金96.75噸，同比增長15.44%。

數據還顯示，2021年，中國大陸國內原料黃金產量為328.98噸，比2020年減產36.36噸，同比下降9.95%。山東省、河南省兩個黃金生產大省的階段性停產，是中國大陸黃金產量下降的主要原因。

2021年年初，山東省煙台市發生兩起金礦安全事故，為加強安全生產監管，對非煤礦山進行停產安全檢查，黃金主產區招遠、萊州關停並著手整合鄉鎮及民營黃金企業，致使山東省礦產金產量降幅超過50%；河南省黃金主產區靈寶對中小型黃金企業進行整頓，礦產金產量也大幅下降。

在「雙循環」新發展格局背景下，中國大陸大型黃金企業（集團）積極開發海外礦山資源，取得良好成績。2021年，紫金礦業、山東黃金、赤峰黃金和靈寶股份等企業境外礦山實現礦產金產量38.63噸，同比上升19.86%。