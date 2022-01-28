廣州實際使用外資 破500億元人民幣

廣州商務局26日公布，2021年廣州實際使用外資規模破500億元人民幣，連4年實現跨越式能級提升。

中新社報導，該局公布的數據顯示，2021年廣州實際使用外資543.26億元人民幣，比上年同期增長10%，較2019年同期增長18.3%，兩年平均增長8.7%。這是該市年度實際使用外資首次突破80億美元，已連4年每年跨越一個「10億美元」台階。

2021年度廣州市新設外資企業4048家，同比增長50.2%。外資企業以占全市企業總量不到2%的數量，貢獻了全市超過50%的規模以上工業總產值和增加值、超過60%規模以上工業高技術產值和35%以上進出口總額，成為廣州經濟社會發展的重要支撐力量。

2021年世界500強企業在穗增資超400億元人民幣。目前，在穗投資的世界500強企業累計達330家，累計投資項目1468個，近七成項目實際使用外資1億美元，包括阿斯利康、現代汽車氫燃料、聯合利華等一批龍頭項目在穗落戶。

值得一提的是，2021年服務業新設外資企業、實際使用外資分別增長51.7%和16.4%。超過一半的實際使用外資集聚在大陸國家級經濟技術開發區、自貿試驗區等大陸國家級開放平台。