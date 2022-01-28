加快對接RCEP 雲南行動計畫出爐

雲南省政府27日披露，「雲南省加快對接『區域全面經濟夥伴協定』(RCEP)行動計畫」日前推出。計畫明確聚焦RCEP關稅減免，深化與東協國家貿易合作、創新發展邊境貿易等。

中新社報導，在深化與東協國家貿易合作方面，行動計畫提出：以首年減稅至零的商品和新增減稅商品為重點，促進水果及堅果、蔬菜、花卉、菸草、中藥材等特色農產品出口；加大機電產品、化工產品、運輸設備、家電產品、紡織品、金屬製品等出口。

同時，要積極創建進口貿易促進創新示範區，加快口岸海關指定監管場地建設；支持金屬礦砂、煤炭、天然橡膠、天然氣、原油等大宗商品和水果、水產品、肉牛、木材等特色產品擴大進口。同時，支持與周邊國家電力貿易，擴大電力交易範圍和交易規模。

在創新發展邊境貿易方面，行動計畫明確，推動周邊國家水果、蔬菜等農產品檢驗檢疫准入風險分析工作，豐富邊民互市商品的種類；加快邊民互市貿易進口來源地清單落地實施，發展邊民互市貿易進口商品落地加工。完善邊民互市點的基礎設施，建設鄰接口岸的加工、物流園區以及專業市場。創新發展「互聯網+邊民互市」，引導企業線上推廣、線下交易，鼓勵出口周邊國家所需的食品、日用百貨等商品。

此外，行動計畫還提出加快貿易企業集聚園區、農產品國際貿易中心建設；強化與緬甸、老撾（台灣稱為寮國）、泰國、柬埔寨等國開展農業園區、商貿物流園區、加工製造園區和文旅園區等投資合作；開展茶葉、果蔬、鮮花等特色商品市場採購貿易出口試單。

與此同時，要加快東協農產品快速通關「綠色通道」建設；積極與新加坡、馬來西亞、泰國等國家開展國際貿易「單一窗口」建設；加快推進中老鐵路國際班列、中緬印度洋新通道等重點項目建設等。業內人士表示，行動計畫的推出，將推進雲南與東協國家的合作，形成更高質量、更深層次的合作關係。