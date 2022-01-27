新東方董事長俞敏洪宣布 將透過平台免費提供課程學習

深受「雙減」政策衝擊的大陸補教業巨頭新東方教育集團董事長俞敏洪，27日在社交平台上發布影片宣布，正在收集新東方過去幾年集中的優質教育資源和課程，進行整理分類後，將在大陸許可的範圍內，放到一個平台上，讓全國中小學生和有學習需求的人共享。平台公布後，會提供免費的課程服務。

澎湃新聞報導，他指出，放在平台上的課程內容不僅限於中小學的課程，也會增加一些成人的課程。

另一方面，之前大陸網路上謠傳，指新東方入駐中國國家數字圖書館，400多門精品課程、2萬2398課小時內容全部免費，其中包括留學考試、學歷考試、英語等級考試、英語充電、職業教育等不同類型課程，相關傳言受到關注後，一度導致中國國家圖書館網站和國家數字圖書館APP瞬間到訪量劇增。

中國國家圖書館官方微信公眾號26日也對此發布聲明，指出該館從未收到任何機構和個人捐贈的「新東方精品課程」資源。目前該館網站上提供服務的「新東方多媒體學習庫」資源，是該館2008年購買的商業數據庫，之後該館每年根據經費情況陸續購買新的課程資源，並免費向民眾提供服務。

聲明提到，在該數據庫使用過程中，數據庫營運商根據雙方協商曾提供「新概念英語青少版」等資源的短時間試用，試用期滿後營運商即關閉試用服務。而圖書館已購買的課程資源一直有提供瀏覽服務。

俞敏洪在27日發布的影片中也澄清，表示實際是中國國家圖書館採購了一部分新東方課程，放到圖書館的數據庫裡，免費向民眾開放。「免費開放這件事是國家圖書館做的」。