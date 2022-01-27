陸安徽提出鼓勵降房產頭期款比例 促進大宗商品消費

大陸安徽省26日下發「進一步做好近期促進消費工作若干措施」，推進春季大宗商品消費，其中值得注意的是，「措施」鼓勵降低房地產首付比例（頭期款比例）、補貼置換等，來擴大大宗商品消費。

據安徽省發展和改革委員會消息指出，「措施」提出，引導房產、汽車、家電銷售企業在春節消費旺季，透過分期免手續費、贈送抵扣券、降低首付比例、補貼置換等方式，擴大大宗商品消費；加快推進保障性住房建設，發展長租房市場，穩步推進「租購同權」。

對此，易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進分析，政策明確鼓勵購房領域降低首付的內容，信號意義極強，這也是近期大陸首個明確降首付的省分，預計還會有其他一些省分或城市效仿，推出降低首付措施。

嚴躍進指出，此次政策目的在滿足外出務工春節返鄉人員消費需求，降低首付的目的，也是為了推進春季大宗商品的消費，其積極響應了之前17日大陸國家發改委「關於做好近期促進消費工作的通知」的政策導向，是活化消費在住房領域的重要體現。