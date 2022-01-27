快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

陸加強平台經濟等領域反壟斷 防止資本無序擴張

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國務院27日發布「『十四五』市場監管現代化規劃」，提出加強平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域反壟斷和反不正當競爭執法。圖／取自新華社
大陸國務院27日發布「『十四五』市場監管現代化規劃」，提出加強平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域反壟斷和反不正當競爭執法。圖／取自新華社

大陸國務院27日發布「『十四五』市場監管現代化規劃」，提出加強平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域反壟斷和反不正當競爭執法，防止資本無序擴張。

據中國政府網消息指出，規劃指出，推動完善平台企業數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範；強化平台內部生態治理，督促平台企業規範規則設立、數據處理、算法制定等行為；加強源頭治理、過程治理，完善民生、金融、科技、媒體等領域市場准入與經營者集中審查制度的銜接機制，落實平台企業併購行為依法申報義務，防止「掐尖式併購」。

規劃並強調，加強平台反壟斷和反不正當競爭協同，統籌運用電子商務法、廣告法、價格法等，依法查處「二選一」、歧視性待遇、虛假宣傳、刷單炒信、大數據殺熟、強制搭售等壟斷和不正當競爭行為。

規劃提出，加強競爭監管與智慧財產權保護銜接協調，強化對濫用標準必要專利的反壟斷規制；強化公共事業、醫療、藥品等領域競爭執法，預防和制止不合理收費、指定交易、搭售商品、附加不合理交易條件等行為；加快推進反壟斷法修訂，健全公平競爭審查制度細化壟斷行為的認定標準。

國務院

延伸閱讀

外媒指環球晶併德國世創恐卡關？ 公司回應了

解決2.76億人就業 陸嚴禁大企業擠壓工商個體戶空間

歐盟反壟斷案 英特爾勝訴

大陸去年R&D經費 接近OECD水平

相關新聞

國台辦籲撤兩岸經貿不合理限制 陸委會：歡迎陸資立場未變

大陸國台辦26日呼籲我政府應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，陸委會27日指出，有關陸資來台投資，政府歡迎的立場...

李克強：將加大宏觀政策跨周期調節力度

大陸總理李克強26日表示，面對（大陸）經濟發展新的下行壓力，將加大宏觀政策跨周期調節力度，保持經濟運行在合理區間；加強定...

45家企業贊助北京冬奧 贊助收入超越歷屆

北京冬奧組委近日發表的報告顯示，北京冬奧會已簽約45家贊助企業，既包括中國銀行、中國石油等大型央企，也有首鋼集團、燕京啤...

陸加強平台經濟等領域反壟斷 防止資本無序擴張

大陸國務院27日發布「『十四五』市場監管現代化規劃」，提出加強平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域反壟斷和反...

台商替林懷陳情 陸委會：各界會尊重司法審判

長沙台協前會長林懷等人涉違反選罷法一審被判處有期徒刑，大陸全國台企聯創會會長張漢文日前替其陳情喊冤。陸委會27日對此回應...

睽違6年 蘋果去年第4季重登大陸智慧型手機銷售榜首

調研機構「Counterpoint」26日公布2021年大陸市場智能手機銷量。數據顯示，vivo以22%的市場份額排名第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。