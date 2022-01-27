陸加強平台經濟等領域反壟斷 防止資本無序擴張

大陸國務院27日發布「『十四五』市場監管現代化規劃」，提出加強平台經濟、科技創新、資訊安全、民生保障等重點領域反壟斷和反不正當競爭執法，防止資本無序擴張。

據中國政府網消息指出，規劃指出，推動完善平台企業數據收集使用管理、消費者權益保護等方面的法律規範；強化平台內部生態治理，督促平台企業規範規則設立、數據處理、算法制定等行為；加強源頭治理、過程治理，完善民生、金融、科技、媒體等領域市場准入與經營者集中審查制度的銜接機制，落實平台企業併購行為依法申報義務，防止「掐尖式併購」。

規劃並強調，加強平台反壟斷和反不正當競爭協同，統籌運用電子商務法、廣告法、價格法等，依法查處「二選一」、歧視性待遇、虛假宣傳、刷單炒信、大數據殺熟、強制搭售等壟斷和不正當競爭行為。

規劃提出，加強競爭監管與智慧財產權保護銜接協調，強化對濫用標準必要專利的反壟斷規制；強化公共事業、醫療、藥品等領域競爭執法，預防和制止不合理收費、指定交易、搭售商品、附加不合理交易條件等行為；加快推進反壟斷法修訂，健全公平競爭審查制度細化壟斷行為的認定標準。