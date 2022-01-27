國台辦籲撤兩岸經貿不合理限制 陸委會：歡迎陸資立場未變

大陸國台辦26日呼籲我政府應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，陸委會27日指出，有關陸資來台投資，政府歡迎的立場沒有改變，希望陸資依規定申請許可，不要迴避相關規範，以維護兩岸交流健康有序。

陸委會發言人邱垂正在27日的例行記者會上指出，根據財政部關務署說明，受益全球經濟穩定復甦及創新科技應用，與數位轉型加速發展，去年我國進出口總值增歷史新高，其中對我五大市場，包括陸港、美國、東協、歐洲及日本出口規模皆創下新高，對中國大陸的出口增加主要是電子設備及其零件出口大幅成長占比超過6成，其中晶片占比達49.6%。

他強調，有關陸資來台投資，政府歡迎的立場沒有改變，希望陸資依規定申請許可，不要迴避相關的規範，以維護兩岸交流健康有序。

邱垂正還提到，依據經濟部投審會的資料，去年台商赴陸金額為59.6億美元(約新台幣1657億元)，較前年減少0.73%，赴陸投資的金額占總體對外投資金額的比重也從2010年最高峰的83%到去年的31.8%，從這個數據來看，台商已逐漸分散布局。