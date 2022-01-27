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台商替林懷陳情 陸委會：各界會尊重司法審判
長沙台協前會長林懷等人涉違反選罷法一審被判處有期徒刑，大陸全國台企聯創會會長張漢文日前替其陳情喊冤。陸委會27日對此回應，對於司法個案的判決結果，各界會尊重司法審判的運作與機制。
張漢文在陳情時指出，所謂「台商聯誼餐會」是在大陸經營的台商，每逢三節都會舉辦的例行性活動。過往相關活動也會邀請海基會和大陸海協會人員參與。他還澄清，沒有所謂「補助機票」、「憑票根拿補助」一事，每逢過節台企聯都會和兩岸有關方面爭取加班機、優惠價格的機票，旨在協助台商返鄉。
對此，陸委會發言人邱垂正於27日的例行記者會上表示，對於各地台商會長，在過去30年來熱心協助處理台商或台灣人民在大陸遭遇的問題，陸委會表示感謝及肯定。
他強調，對於司法個案的判決結果，台灣是一個民主法治的社會，各界會尊重司法審判的運作與機制，政府也呼籲全體國人共同捍衛台灣珍貴的民主價值，維護台灣民主憲政體制運作，不受境外勢力的威脅與破壞。
邱垂正表示，台商對於中國大陸的經濟發展與兩岸經濟交流有重大貢獻，中共應保障台商在中國大陸正常的投資經商往來及相關權益，不應影響企業正常營商活動。
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