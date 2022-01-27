快訊

公務員史上最貪 中油高層辦公室搜出2700萬辯「借貸」

正妹去台新開戶...行員竟將電話給保全 金管會不排除開罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台商替林懷陳情 陸委會：各界會尊重司法審判

聯合報 / 記者林汪靜／台北即時報導
大陸全國台企聯創會會長張漢文日前替林懷陳情，陸委會27日回應，各界會尊重司法審判的運作與機制。圖／陸委會提供
大陸全國台企聯創會會長張漢文日前替林懷陳情，陸委會27日回應，各界會尊重司法審判的運作與機制。圖／陸委會提供

長沙台協前會長林懷等人涉違反選罷法一審被判處有期徒刑，大陸全國台企聯創會會長張漢文日前替其陳情喊冤。陸委會27日對此回應，對於司法個案的判決結果，各界會尊重司法審判的運作與機制。

張漢文在陳情時指出，所謂「台商聯誼餐會」是在大陸經營的台商，每逢三節都會舉辦的例行性活動。過往相關活動也會邀請海基會和大陸海協會人員參與。他還澄清，沒有所謂「補助機票」、「憑票根拿補助」一事，每逢過節台企聯都會和兩岸有關方面爭取加班機、優惠價格的機票，旨在協助台商返鄉。

對此，陸委會發言人邱垂正於27日的例行記者會上表示，對於各地台商會長，在過去30年來熱心協助處理台商或台灣人民在大陸遭遇的問題，陸委會表示感謝及肯定。

他強調，對於司法個案的判決結果，台灣是一個民主法治的社會，各界會尊重司法審判的運作與機制，政府也呼籲全體國人共同捍衛台灣珍貴的民主價值，維護台灣民主憲政體制運作，不受境外勢力的威脅與破壞。

邱垂正表示，台商對於中國大陸的經濟發展與兩岸經濟交流有重大貢獻，中共應保障台商在中國大陸正常的投資經商往來及相關權益，不應影響企業正常營商活動。

台商 司法 陸委會 邱垂正

延伸閱讀

長沙台協前會長被判刑 陸委會要北京不要介入台灣選舉

長沙台協前會長被判刑 國台辦：栽贓陷害是綠色恐怖

挺韓國瑜餐會涉賄選判刑 台商林懷喊冤盼解除境管

抵制、參與北京冬奧？ 陸委會：跨部會因應小組決定

相關新聞

國台辦籲撤兩岸經貿不合理限制 陸委會：歡迎陸資立場未變

大陸國台辦26日呼籲我政府應盡快撤除干擾阻撓兩岸經貿合作的不合理限制，陸委會27日指出，有關陸資來台投資，政府歡迎的立場...

睽違6年 蘋果去年第4季重登大陸智慧型手機銷售榜首

調研機構「Counterpoint」26日公布2021年大陸市場智能手機銷量。數據顯示，vivo以22%的市場份額排名第...

台商替林懷陳情 陸委會：各界會尊重司法審判

長沙台協前會長林懷等人涉違反選罷法一審被判處有期徒刑，大陸全國台企聯創會會長張漢文日前替其陳情喊冤。陸委會27日對此回應...

WTO允中國對美年徵6.45億美元報復性關稅

世界貿易組織（WTO）裁定，中國每年可對約6億4500萬美元的美國進口商品課徵報復性關稅。美國政府稱「深感失望」，並表示...

恒大養生谷「爛尾」 河南市府收回3萬6千坪閒置地

官媒人民網「領導留言板」接獲民眾投訴，直指恆大養生谷項目已成爛尾樓。焦作市政府辦公室回應，投訴情況屬實，去年已經收回該項...

解決2.76億人就業 陸嚴禁大企業擠壓工商個體戶空間

大陸國新辦27日記者會發布調查顯示，中國大陸登記在冊個體工商戶已達1.03億戶，解決了2.76億人的就業。國家市場監管總...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。