睽違6年 蘋果去年第4季重登大陸智慧型手機銷售榜首

調研機構「Counterpoint」26日公布2021年大陸市場智能手機銷量。數據顯示，vivo以22%的市場份額排名第一，緊隨其後的是 OPPO、蘋果、小米、榮耀、華為和 realme。此外，蘋果手機在2021年第4季佔中國市場23%的份額。Counterpoint指出，這是蘋果在大陸有史以來最高的市場份額。

Counterpoint數據顯示，2021年全年大陸智能手機銷量前五的排名為：vivo、OPPO、蘋果、小米、榮耀。其中，vivo年增21%，市場佔比22%，成為大陸智能手機市場第一。

其他廠商方面，OPPO（包含一加數據）以21%的市場份額佔比第二，年增26%，蘋果佔比 16%，小米佔比 15%。榮耀與華為均為10%的市場佔比，榮耀年增6%，華為年減68%。而realme 增勢最猛，年增379%，市場佔比3%。

值得一提的是，去年第4季，蘋果iPhone銷售量增加，讓蘋果在高度競爭的大陸市場取得23%的市占率。同時使得蘋果自2015年最後3個月以來，再度登上大陸銷售冠軍，擠下中國智慧型手機製造商vivo。

蘋果去年第4季能重回中國市場銷售第一，除了與華為受到美國制裁導致手機銷量下降之外，Counterpoint分析指出，「由於定價策略奏效並贏得華為的高端用戶，蘋果繳出亮眼的成績單。」

對蘋果而言，中國大陸是關鍵市場，在截至去年9月這一財年，包括中國大陸、香港與台灣在內，蘋果在大中華地區的銷售量成長70%