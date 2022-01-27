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陸國務院發文支持貴州「闖新路」 概念股開盤走揚
大陸國務院26日發布《關於支持貴州在新時代西部大開發上闖新路的意見》（以下簡稱「意見」），提出加快構建以數字經濟為引領的現代產業體系，並建設全國重要的白酒生產基地。受到該訊息激勵，27日貴州相關產業概念股漲幅領前。
《意見》提出，將推進貴州傳統產業「提質升級」，支持布局建設關鍵零組件、關鍵材料、關鍵設備等產業備份基地；發揮赤水河流域醬香型白酒原產地和主產區優勢，建設全國重要的白酒生產基地。
白酒行業專家蔡學飛表示，《意見》出台說明大陸官方將從政策層面支持以茅台為主的醬酒主產區建設，相當於直接肯定了茅台鎮赤水河流域目前醬酒主產區的建設工作，一定程度上也會促進以赤水河流域為核心的、整個中國醬酒行業的發展，行業意義重大。
在意見發布後，貴州茅台隨即公告，決定投資人民幣41.1億元實施「十四五」醬香酒習水同民壩一期建設項目，所需資金由公司自籌解決，項目建設地點位於貴州省習水縣同民鎮，建成後可形成系列酒製酒產能約1.2萬噸、製麴產能約2.94萬噸、貯酒能力約3.6萬噸，建設周期為24個月。
在政策釋放利多之下，與貴州製酒、建設相關的概念股27日開盤領漲。保利聯合、貴廣網絡、高鴻股份漲停開盤，貴州三力、泰永長征、貴州百靈、貴繩股份等漲幅居前。貴州茅台開盤漲幅約2.13%。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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