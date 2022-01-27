日經：紫光集團撤銷重慶、成都存儲廠計劃 阪本幸雄已離職
集微網消息，1月26日，據日經報道，知情人士稱，在新進投資者的推動下，紫光集團將放棄在重慶和成都的存儲廠建廠計劃，同時前日本爾必達社長、紫光集團高級副總裁兼日本分公司CEO坂本幸雄也已離職。
報道稱，紫光集團終止的兩個項目之一是位於重慶的DRAM業務。此前，紫光集團曾希望坂本幸雄執掌DRAM業務，通過其經騐和人脈在日本組建一個100多人的團隊，然後在重慶量產先進的DRAM產品。
但知情人士稱，招聘工作未能按預期順利進行，加上紫光集團遭遇財務危機，以及美國阻撓之下獲取先進的半導體設備面臨重重難關，坂本在去年下半年就已離開紫光集團。這一消息已被坂本的發言人証實。
此外，報道援引一份政府文件和知情人士的話稱，紫光集團終止的第二個存儲芯片項目位於四川成都。該公司原本計劃投資240億美元在成都建設一座3D NAND閃存芯片工廠。消息人士稱，紫光集團曾希望成都項目能復製武漢長江存儲的成功。
不過，2020年底，由於紫光集團出現債務違約，重慶和成都的存儲芯片項目已經嚴重推遲。2021年7月，由於未能解決債務危機，紫光集團被債權人申請破產重組。2021年底，智路資產和建廣資產組成的聯合體成為紫光集團的戰略投資者，負責解決紫光集團高達千億的巨額負債。這一戰略重組計劃日前已被法院批準。
報道稱，智路建廣聯合體所持紫光集團股份的具體情況尚不清楚。但市場觀察人士和消息人士表示，他們可能會收購北京建坤所持 49% 的部分或全部股份。
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