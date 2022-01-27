百度造車 A輪融資近4億美元

百度旗下智能汽車品牌集度26日宣布已完成近4億美元的A輪融資，其首款汽車機器人量產車型預計2023年上市。

中新社報導，本輪融資由百度和戰略合作夥伴吉利共同增持。融資完成後，集度將持續加快研發與量產進程，首款汽車機器人概念車將於2022年4月在北京車展發布，量產車型將於2023年上市。

2021年1月，百度宣布造車，重裝組建智能汽車公司。3月，集度成立並獲得超3億美元啟動資金。時隔10個月，集度再獲新一輪融資，其創新的產品開發流程以及「造車」速度獲行業認可。

目前，集度自研的電子電氣架構JET1.0，以及SOA、自動駕駛系統、核心算力平台、相關傳感器正在向量產狀態進一步迭代。此外，集度首款汽車機器人量產車的內外飾，以及所有零部件的設計已逐漸進入量產模具開發階段。

隨著汽車電動化、網聯化、智能化技術加速演進，融合物聯網、雲計算、大數據、人工智能等多種創新技術的智能網聯汽車應運而生，成為全球新興產業發展的戰略必爭之地。

新一輪融資的順利完成，有助於集度在汽車機器人研發與量產進程上按下加速鍵。百度表示，未來，集度將加大對於高級別自動駕駛、智慧座艙、智能製造等相關領域尖端人才的引進與培養；加快智能汽車市場用戶發展與運營的體系建設，確保2023年集度首款汽車機器人產品進入市場。