大陸去年R&D經費 接近OECD水平

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家統計局26日公布，2021年中國大陸全社會研究與試驗發展（R&D）經費投入達2.79兆元（人民幣，下同）。R&D經費與國內生產總值（GDP）之比再創新高，近經合組織（OECD）國家平均水平。

中新社報導，大陸國家統計局社科文司統計師張啟龍表示，根據初步測算結果，2021年中國大陸R&D經費投入達27864億元，比上年增長14.2%。

2021年大陸R&D經費與GDP之比達到2.44%，比上年提高0.03個百分點，已接近OECD國家疫情前2.47%的平均水平。世界知識產權組織2021年發布的全球創新指數（GII）顯示，大陸科技創新能力在132個經濟體中位列第12位，較上年再提升2位，穩居中等收入經濟體首位；自2013年起，大陸排名持續穩定上升趨勢，9年間提升23個位次。

基礎研究是科技創新的「總開關」。2021年中國大陸R&D經費中基礎研究經費為1696億元，比上年增長15.6%，恢復到疫情前兩位數的增長水平。基礎研究經費占R&D經費比重達到6.09%，比上年提高0.08個百分點，扭轉了上年因疫情影響占比下降的局面。

張啟龍表示，中國大陸R&D經費保持穩定較快增長，但也要看到，與世界科技強國相比，中國大陸R&D經費投入在規模、結構和效能等方面仍有不足，未來應進一步加快推進科技政策落實落地，完善多元化投入機制，為實現高水平科技自立自強提供有力支撐。

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