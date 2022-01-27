深圳推放寬市場 准入特別措施

大陸國家發改委、商務部印發「關於深圳建設中國特色社會主義先行示範區放寬市場准入若干特別措施的意見」26日公布，其中提出將建立電子元器件和積體電路交易平台、支持開展基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點等涉科技金融醫療等領域。

新華社報導，特別措施提出6個方面24條具體舉措。在科技領域，包括了創新市場准入方式建立電子元器件和積體電路交易平台、放寬數據要素交易和跨境數據業務市場准入、優化先進技術應用市場准入環境、優化5G和物聯網等新一代信息技術應用方式、支持設立國際性產業與標準組織5條舉措。

金融領域共有4條，包括提升農產品供應鏈金融支持能力、推動深港澳地區保險市場互聯互通、提升貿易跨境結算便利度、優化基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）市場環境舉措。

其中在優化基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）市場環境部分，探索基礎設施收費機制改革，針對地下綜合管廊等基礎設施，探索創新資產有償使用制度，按照使用者付費、受益者補償原則，合理提高資產端收費標準，提升資產收益率。研究基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）稅收政策，支持開展基礎設施領域不動產投資信託基金（REITs）試點，減輕企業和投資者負擔。

在醫療領域，包括放寬醫藥和醫療器械市場准入限制、試點開展互聯網處方藥銷售、優化人類遺傳資源審批准入服務、放寬醫療機構資質和業務准入限制4條。

在教育文化領域，包括支持深圳高等教育和職業教育改革發展；優化網路遊戲、視聽、直播領域市場環境2條舉措。

在交通領域，包括優化郵輪遊艇行業發展市場准入環境、統一構建海陸空全空間無人體系准入標準和開放應用平台、放寬航空領域准入限制、支持深圳統一布局新能源汽車充換電基礎設施建設和營運共4條舉措。

在其他重點領域，共5條，包括完善深圳珠寶玉石行業准入體系、放寬通信行業准入限制、開展檢驗檢測和認證結果採信試點、放寬城市更新業務市場准入推進全生命周期管理、優化養老托育市場發展環境。