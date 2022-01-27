福建資本便利化升級 台企享紅利

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

大陸國家外匯管理局福建省分局國際收支處處長林勃26日在記者會上表示，截至去年末，全轄區共40家台資企業享受到台企資本項目管理便利化試點升級政策紅利，試點金額近3億美元。

中新社報導，據林勃表示，2021年初，福建省台資企業資本項目管理便利化試點進行第三次升級，主要涵蓋線上辦理資本項目收入結匯支付及事後提交抽查材料、多筆外債共用一個外債賬戶、允許外債模式轉換、放寬融資幣種限制等四項便利化政策。

2021年以來，福建推進外匯改革創新，主要有兩項創新政策落地。除升級台企資本項目管理便利化試點，福建推動商業銀行資本項目數位化服務試點落地實施，符合相關要求前提下，支持企業通過試點銀行網銀渠道線上辦理賬戶開立、貨幣出資入賬登記、三類賬戶入賬、外匯收入意願結匯、支付便利化等7項高頻業務，實現外匯業務流程「無紙化」「線上化」再造。

人民銀行福州中心支行副行長江濤表示，2021年末，福建省本外幣各項貸款餘額6.79兆元（人民幣，下同），增長13.4%，增速居中國大陸第6位；全年各項貸款增加8034.93億元，全年累計發放貸款8.16兆元；本外幣各項存款餘額6.21兆元，增長10.1%。

福建 外匯 人民銀行

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