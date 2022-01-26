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大陸塔里木盆地發現億噸級油氣區 提升能源供應能力

聯合報 / 記者黃雅慧／即時報導
中國石化西北油田部署在塔里木盆地近日試獲高產工業油氣流。圖截取自央視。
中國石化西北油田部署在塔里木盆地近日試獲高產工業油氣流。圖截取自央視。

中國石化西北油田部署在塔里木盆地近日試獲高產工業油氣流，日產原油136.7噸、天然氣109.3萬立方米，折算油氣當量1007.6噸。該井突破進一步證實順北油氣田8號斷裂帶勘探潛力大，在塔里木盆地獲得新的億噸級油氣區。

據「人民網」初步測算，中國石化將在該地區增加資源量凝析油8800萬噸、天然氣2900億立方米，這對進一步提升能源供應能力、保障國家能源安全具有重要意義。

央視報導指出，西北油田位於塔克拉瑪干沙漠腹地，探井順北801X井所在的順北8號斷裂帶長度達到116千米。自2016年8月以來，中國石化先後發現了順北1號斷裂帶、5號斷裂帶兩個億噸級油氣區。截至今年1月，中國石化順北地區累產原油達到333萬噸，天然氣14.97億立方米。

中國石化在新疆塔里木盆地先後發現塔河油田、順北油氣田兩個十億噸級油氣田。截至目前，西北油田累計探明石油地質儲量16.65億噸、天然氣地質儲量945.83億立方米，累計產量超過1.4億噸油氣當量。

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