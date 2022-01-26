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特斯拉控告千萬粉絲網紅陳振罡：測試Model 3時數據造假

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸千萬粉絲網紅陳振罡遭Tesla提告：測試煞車時疑踩油門，偽造緊急煞車不良假象。（搜狐新聞網）
大陸千萬粉絲網紅陳振罡遭Tesla提告：測試煞車時疑踩油門，偽造緊急煞車不良假象。（搜狐新聞網）

據新浪汽車報導，特斯拉將於26日正式控告某平台千萬粉絲網紅陳振罡（賬號名稱@小剛學長）。特斯拉方面透露，之所以控告該大V，是因為其「測試數據作假」。

2021年4月29日至30日，@小剛學長先後在網絡上發布了兩部名為《用自己的兩台車，做一次緊急制動測試》的影片。

據搜狐新聞網，陳振罡影片顯示，由其本人親自駕駛特斯拉Model 3和小鵬P7兩款車型，在封閉道路內駛向提前布置好的紙片假車和人形玩偶，在車速達到50km/h時鬆開加速踏板，且不做任何制動（煞車）操作，僅憑車輛本身的自動緊急制動系統（自動緊急煞車系統，AEB）主動介入，以未碰撞到障礙物為準，完成測試。

而據@小剛學長的測試，在三次實驗過程中，特斯拉Model 3有兩次因為「沒有煞車反應」而直接撞上了障礙物，成績表現很不理想。

影片發布後，有細心的網友發現其在測試Model 3的過程中疑似「動了手腳」，在AEB介入過程中踩踏了加速踏板。

從影片中可以看到，在本該由車輛滑行並等待AEB介入的階段，特斯拉Model 3的中控屏上方仍有「能量條」顯示，在即將碰撞到障礙物之前也能夠看到較淡的「能量條」。

所謂「能量條」，就是代表著車輛在進行動力輸出，正因如此，有網友推測@小剛學長在測試過程中曾多次踩下了Model 3的加速踏板，疑似造假。

特斯拉相關部門已對該事件作出正式回應，並證實將正式向法院提交訴訟。

特斯拉 網紅

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